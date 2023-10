O korzyściach czosnku dla ludzkiego organizmu nie trzeba przypominać. Ogrodnicy twierdzą, że czosnek jest również dobry dla kwiatów w pomieszczeniach.

Pomaga stymulować bujne kwitnienie storczyków i zabija szkodniki, które mogą ukrywać się w korzeniach roślin.

Aby osiągnąć ten efekt, należy przygotować specjalną mieszankę czosnku, wody i kwasu bursztynowego. Ten ostatni składnik pomoże stymulować proces ukorzeniania rośliny, zwiększy jej odporność na szkodniki i inne niekorzystne czynniki.

Ważną kwestią do rozważenia jest to, że kwas bursztynowy rozcieńcza się gorącą wodą. Dopiero po całkowitym ostygnięciu płynu można dodać kleik czosnkowy. Ważne jest również, aby zrozumieć, że zwykła woda czosnkowa do podlewania storczyków może być przechowywana przez dość długi czas, ale po dodaniu kwasu bursztynowego napar należy zużyć w ciągu najbliższych trzech dni.

Jak przygotować wodę czosnkową:

Weź litr wody, 3 ząbki czosnku, szklany słoik i tabletkę kwasu bursztynowego.

Rozpuść tabletkę kwasu bursztynowego w gorącej wodzie. Posiekaj czosnek nożem lub praską do czosnku. Gdy płyn ostygnie, dodaj do niego czosnek.

Wlej płyn do szklanego słoika i pozostaw na 24 godziny do zaparzenia.

Przed podlaniem orchidei odcedź wodę czosnkową. Następnie rozcieńczyć powstały płyn w wiadrze z osiadłą wodą i podlewać rośliny metodą częściowego zanurzenia. Metoda ta powinna być stosowana naprzemiennie z regularnym podlewaniem, ale nie częściej niż raz w miesiącu.

Możesz również użyć wody czosnkowej do pozostałych roślin domowych.

Proponujemy dowiedzieć się, jak przyprawy pomagają odżywiać rośliny i promować ich obfite kwitnienie.

