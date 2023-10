24 lutego 2022 r., w dniu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego w kraju. Tego samego dnia ogłoszono powszechną mobilizację.

Wideo dnia

Według Patriotów Ukrainy, zgodnie z dekretem prezydenckim, mobilizacja na Ukrainie została wprowadzona na 90 dni i wielokrotnie przedłużana o kolejne trzy miesiące po zakończeniu każdej kadencji. W tym okresie Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat, którzy zostali uznani za zdolnych lub częściowo zdolnych do służby wojskowej, zostali wcieleni do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Czytaj także: Jakie rodzaje wezwań można doręczyć na ulicy i jak je wypełnić

Od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę mobilizacja na Ukrainie była kilkakrotnie przedłużana, w tym do 23 sierpnia 2022 r., 21 listopada 2022 r., 19 lutego 2023 r., 20 maja 2023 r., 18 sierpnia 2023 r. i 15 listopada 2023 roku.

Kolejne przedłużenie mobilizacji spodziewane jest w listopadzie i ma potrwać do około połowy lutego 2024 r., pod warunkiem przedłużenia stanu wojennego w kraju.

Powszechna mobilizacja na Ukrainie obejmuje szereg działań operacyjnych mających na celu uzupełnienie Sił Zbrojnych, które są przeprowadzane jednocześnie w całym kraju. W ciągu 90 dni od wejścia w życie dekretu prezydenckiego środki mobilizacyjne obejmują pobór wszystkich obywateli podlegających obowiązkowi służby wojskowej w wieku od 18 do 60 lat, którzy zostali uznani za zdolnych lub częściowo zdolnych do służby wojskowej.

Mobilizacja jest organizowana przez lokalne terytorialne centra wykwalifikowanego personelu i jednostki specjalne oraz, w razie potrzeby, przez dowódców jednostek wojskowych na podstawie rozkazu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. W czasie mobilizacji komisariaty wojskowe wystawiają wezwania obywatelom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej, którzy podlegają poborowi i nie posiadają uzbrojenia lub odroczenia.

Na początku tego roku Ukraina zatwierdziła nową listę chorób i schorzeń, które są wykorzystywane do oceny zdolności do służby wojskowej. Lista ta reguluje również służbę osób o ograniczonej sprawności fizycznej.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!