Dlaczego nie należy dodawać świeżego mięsa mielonego do kotletów z kurczaka: przydatne wskazówki

Aby kotlety były udane, a wynik smaczny i soczysty, ważne jest, aby wziąć pod uwagę stosunek chleba do mięsa mielonego.

Kotlety są integralną częścią diety wielu Ukraińców, a każda gospodyni domowa gotuje je według własnego gustu. Istnieje jednak kilka uniwersalnych zasad, których warto przestrzegać podczas gotowania, w tym prawidłowy stosunek chleba i mięsa mielonego w kotletach, pisze Glavred.

Jeśli chodzi o wybór chleba, do kotletów najlepiej używać średnio świeżego chleba, najlepiej bochenka. Chleb powinien być wstępnie namoczony i może to być woda lub mleko. Rodzaj płynu nie wpływa znacząco na smak kotletów, najważniejsze jest namoczenie chleba. Niektóre gospodynie domowe zalecają nawet używanie czerstwego chleba lub skórki.

Warto zauważyć, że lepiej nie używać świeżego chleba w mielonych klopsikach. Świeży chleb ma miękką konsystencję, a po namoczeniu w płynie staje się lepki i gumowaty, co może prowadzić do zbyt lepkiej konsystencji mięsa mielonego.

Jeśli chodzi o kolor chleba, może on wpływać na smak i teksturę kotletów, ale nie w tak dużym stopniu. Nawet z czarnego lub żytniego chleba można zrobić pyszne paszteciki, choć mogą one być nieco gęstsze. Nie wpłynie to jednak na soczystość i smak kotletów.

Jeśli chodzi o stosunek chleba do mięsa mielonego w kotletach, ważne jest przestrzeganie właściwych proporcji. Aby uniknąć negatywnego wpływu chleba na kotlety, należy pamiętać, że 1 kg mięsa mielonego wymaga około 250 g chleba, czyli 4 części mięsa mielonego na 1 część chleba.

