W Szkocji Lucy Ankers, studentka archeologii, znalazła 36 monet w garnku ukrytym pod kamiennym kominkiem. Pochodzą one z okresu między końcem 1500 a 1680 rokiem.

To skłoniło badaczy do postawienia hipotezy, że "najprawdopodobniej zostały one umieszczone pod kominkiem tuż przed lub w trakcie masakry w Glencoe w 1692 r. w celu zachowania", pisze Live Science.

Archeolodzy twierdzą, że osoba, która zakopała monety, nie wróciła, aby je odzyskać, co może wskazywać, że osoba ta była ofiarą masakry.

Według naukowców monety te mogą być powiązane z Alasdairem "MacLean" MacDonaldem z Glencoe, który był wodzem klanu MacDonaldów w latach 1646-1692. Monety zostały znalezione w "letnim domku" McLeana "Letni domek" MacLeana, domek myśliwski i sala bankietowa używana przez wodzów. McLean podróżował po Europie jako młody człowiek, a według badaczy niektóre z monet mogą być osobistymi pamiątkami.

W publikacji przypomniano, że do masakry w Glencoe doszło po tym, jak MacLean nie podpisał przysięgi wierności nowym monarchom, Williamowi i Marii. Musiał to zrobić do 1 stycznia 1692 roku. Jednak z powodu wypadku podczas podróży nie był w stanie podpisać dokumentu na czas. W nocy 13 lutego żołnierze nowych monarchów zaatakowali mieszkańców Glencoe. Wśród ofiar znaleźli się MacLean i jego żona.

Glencoe znajduje się na wyżynach zachodniej Szkocji. Masakra miała miejsce 13 lutego 1692 roku. Wojska rządowe zabiły z zimną krwią około 30 członków i współpracowników klanu Macdonald.

