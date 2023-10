Zdrowe i pikantne: przepis na pieczone słodkie ziemniaki

Ugotowane w ten sposób słodkie ziemniaki z przepisu Shuby pozostają chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku.

Składniki:

Słodkie ziemniaki - 2 szt.

Oliwa z oliwek - 40 ml

Sól morska - do smaku

Mielony czarny pieprz - do smaku

Mieszanka ziół - do smaku

Masło 73% - 20 g

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 220°C. Wyłóż blachę do pieczenia pergaminem.

2. Równomiernie nakłuj słodkie ziemniaki widelcem lub małym nożem. Umieść na blasze do pieczenia i piecz przez 30 minut.

3. Wyjąć z piekarnika i równomiernie posmarować słodkiego ziemniaka olejem i posypać solą morską i czarnym pieprzem. Umieść słodkiego ziemniaka na blasze do pieczenia, przekrojoną stroną do góry i ponownie włóż do piekarnika na kolejne 20-30 minut.

4. Ugotowanego batata przekroić nożem wzdłuż na pół. Dodaj do środka plasterek masła, dopraw solą i pieprzem oraz dodaj przyprawy. Podawać na gorąco.

