Psują sen i powodują depresję: styliści wymienili trzy najgorsze kolory do sypialni

Kiedy projektanci krytykują kolory we wnętrzach, często mają na myśli ich negatywny wpływ na nastrój mieszkańców takich pomieszczeń.

Czerń

Chociaż niektórzy ludzie lubią używać czerni w projektowaniu wnętrz, wiele osób uważa ten kolor za wywołujący negatywne emocje. Każdy odcień czerni może wywoływać uczucie ciężkości i blokować pozytywny nastrój. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą czuć się komfortowo w czarnych pomieszczeniach, malowanie wszystkich ścian na czarno prawdopodobnie nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ może stworzyć ponure środowisko.

Ciemny fiolet

Fiolet jest dość popularnym wyborem do wnętrz, ponieważ kojarzy się z luksusem i bogactwem. Fiolet może być stosowany na pojedynczych elementach, a nawet ścianach. Nie jest jednak dobrym pomysłem malowanie wszystkich ścian sypialni na fioletowo, ponieważ może to stworzyć takie samo wrażenie jak czerń.

Ciemnoszary

Ogólnie rzecz biorąc, ciemnoszary jest całkiem dobrym wyborem do aranżacji wnętrz, ale nie do sypialni. Emocjonalnie i fizycznie może to być wyczerpujący kolor. Dla wielu osób kojarzy się z negatywnymi uczuciami.

