Zasada 10 sekund: Jak szybko obudzić się rano, gdy w mieszkaniu jest zimno

Wyjście z ciepłego łóżka w zimnych porach roku może być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy ogrzewanie jeszcze nie zadziałało.

Istnieją jednak proste wskazówki, które mogą pomóc obudzić się i wstać z łóżka szybciej, nawet jeśli na zewnątrz jest zima. Jedną z tych wskazówek jest sztuczka "10 sekund", pisze Mirror.

Aby zacząć, przestrzegaj kilku zasad dotyczących spania i budzenia się w zimnych porach roku:

Ciepła piżama: Jeśli masz trudności z zasypianiem w zimne dni i wstajesz wcześnie rano, załóż więcej ubrań przed pójściem spać. Jeśli odczuwasz zimno, może to nawet powodować budzenie się w środku nocy. Jeśli nie czujesz się komfortowo śpiąc w ocieplanej piżamie, trzymaj w pobliżu ciepłe ubrania i skarpetki, które możesz założyć po wstaniu z łóżka. Weź gorący prysznic: Jednym ze sposobów na rozgrzanie się po wyjściu spod kołdry jest wzięcie gorącego prysznica. Gorące prysznice są uważane za dobrą metodę regulacji temperatury ciała, stymulowania krążenia i rozgrzewania ciała. Dostosuj ogrzewanie: Postaraj się ustawić ogrzewanie tak, aby kaloryfery działały jeszcze przed włączeniem alarmu. Pozwoli to wstępnie ogrzać sypialnię, dzięki czemu nie będziesz musiał wstawać z łóżka w zimnym pomieszczeniu. Nie zapomnij zamknąć drzwi, aby zapobiec ucieczce ciepła z pomieszczenia.

Trik"10 sekund" to prosty i skuteczny sposób na poranne wstawanie z łóżka. Chodzi o to, aby wstać z łóżka w ciągu 10 sekund od włączenia się alarmu. Nie pozwól sobie na myślenie o tym, jak zimno i przytulnie jest ci pod kołdrą. Po prostu szybko wstań z łóżka, załóż coś ciepłego, na przykład szlafrok, i wyjdź z sypialni. Pomoże to uniknąć pokusy ponownego pozostania w łóżku i pozwoli szybciej obudzić się rano.

