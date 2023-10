Przyczyny czerniaka: 5 oznak niebezpiecznych pieprzyków

Lubisz wygrzewać się na słońcu, a opaleniznę uważasz za swój atut?

Być może Twoją skórę zdobią dziesiątki pieprzyków?

W takim przypadku powinieneś wiedzieć, że czerniak jest najczęstszymrodzajem raka skóry, z bardzo niską szansą naprzeżycie. Promienie UV odgrywają ważną rolę w rozwoju tej niebezpiecznej choroby.

Według American Cancer Society wsamych Stanach Zjednoczonych w 2023 rokuzdiagnozowano 97 610 nowych przypadków czerniaka. W ostatnich dziesięcioleciach zachorowalność na czerniaka rośnie w bezprecedensowym tempie.

Według naukowców szczególnie zagrożone są kobiety w wieku od 30 do 40 lat oraz osoby po 50. roku życia.

Jak rozpoznać niebezpieczne znamiona?

Czerniak jako wyrok: jakie jest ryzyko zachorowania

Czerniak to jeden z najgroźniejszych rodzajów raka skóry, który rozwija się w komórkach melanocytów. Produkują one melaninę, pigment nadający skórze kolor. Czerniak może również rozwijać się w oczach, nosie i gardle.

Naukowcy nie znają jeszcze dokładnej przyczyny czerniaka. Według lekarzy narażenie na promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze światła słonecznego i lamp opalających zwiększa ryzyko rozwoju choroby. Ograniczenie ekspozycji na promieniowanie UV znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju czerniaka.

Lekarze twierdzą, że śmiertelność z powodu czerniaka znacznie spadła w ostatnich dziesięcioleciach, od 2011 do 2020 roku, dzięki nowoczesnym postępom w leczeniu: o około 5% rocznie u dorosłych w wieku poniżej 50 lat i o 3% rocznie u osób powyżej 50 roku życia.

W porównaniu z osobami rasy czarnej, czerniak występuje 20 razy częściej u osób rasy białej. Ryzyko zachorowania u osób rasy białej wynosi około 2,6%, a u osób rasy czarnej 0,6%.

Ryzyko zachorowania na czerniaka wzrasta wraz z wiekiem: 65 lat to średni wiek osób w momencie diagnozy. Jednak czerniak często występuje nawet u osób w wieku poniżej 30 lat. Według amerykańskich naukowców czerniak jest szczególnie powszechny u młodych kobiet.

Rozpoznaj niebezpieczeństwo: znamiona ci powiedzą

Jedynym warunkiem skutecznego leczenia czerniaka jest wykrycie go we wczesnym stadium. Może rozwinąć się na każdej części ciała, ale najczęściej czerniaki rozwijają się w miejscach, które są najczęściej narażone na działanie promieni słonecznych, szczególnie latem: na plecach, nogach, ramionach i twarzy. Czerniaki mogą również występować na podeszwach stóp, dłoniach i paznokciach. Czerniaki utajone są często diagnozowane u osób o ciemnej lub ciemnej karnacji.

Pierwszymi objawami czerniaka są często

zmiana rozmiaru, kształtu i koloru istniejącego wcześniej znamienia;

rozwój nowej pigmentowanej narośli

Warto zauważyć, że czerniak może również rozwinąć się na normalnie wyglądającej skórze. Normalne znamiona mają zwykle jednolity brązowy lub czarny kolor z wyraźną linią graniczną oddzielającą znamię od skóry. Ich średnica nie przekracza 6 mm, a kształt jest owalny lub okrągły.

Wiele pieprzyków pojawia się w dzieciństwie, a nowe mogą powstawać do wieku około 40 lat. Większość ludzi ma od 10 do 40 pieprzyków w wieku dorosłym. Z czasem ich wygląd może ulec zmianie, a niektóre mogą nawet zniknąć.

Istnieje kilka charakterystycznych cech, które zdaniem lekarzy mogą wskazywać na czerniaka:

Asymetryczny kształt: znamiona o nieregularnym kształcie, na przykład dwie zupełnie inaczej wyglądające połówki.

Nierówna obwódka. Szukaj pieprzyków o nierównych, postrzępionych brzegach - są to oznaki czerniaka.

Przebarwienia. Narośla o kilku odcieniach lub nierównomiernym rozkładzie kolorów mogą być niebezpieczne.

Średnica znamion większa niż 6 mm jest niebezpiecznym objawem.

Szybka zmiana kształtu lub koloru. Niebezpieczne znamiona mogą również powodować swędzenie lub krwawienie.

Złośliwe znamiona znacznie różnią się wyglądem od zdrowych znamion. Niektóre mogą wykazywać wszystkie zmiany wymienione powyżej, podczas gdy inne mogą mieć tylko jeden lub dwa nietypowe objawy.

Ukryte czerniaki: czego należy się obawiać

Czerniaki mogą również rozwijać się na obszarach ciała, które nie są narażone na działanie promieni UV, takich jak między palcami, na stopach, dłoniach, skórze głowy lub narządach płciowych. Często nazywa się je ukrytymi czerniakami, ponieważ występują w miejscach, których większość ludzi nawet nie pomyślałaby o sprawdzeniu. Czerniaki ukryte występują najczęściej u osób o ciemniejszej karnacji.

Ukryte czerniaki należą do następujących typów:

Czerniak pod paznokciem, acral lentiginous melanoma to rzadka forma czerniaka, która może wystąpić pod paznokciem palca u ręki lub u nogi. Można go również znaleźć na dłoniach lub podudziach. Ten typ czerniaka występuje najczęściej u osób pochodzenia azjatyckiego, osób o ciemniejszej karnacji i osób o ciemniejszym pigmencie skóry.

Czerniak błon śluzowych rozwija się na błonach śluzowych nosa, jamy ustnej, przełyku, odbytu, dróg moczowych i pochwy. Jest niezwykle trudny do wykrycia, ponieważ można go łatwo pomylić z innymi chorobami.

Czerniak oka najczęściej występuje w naczyniówce, warstwie pod białkiem oka. Choroba może powodować zmiany w widzeniu i może zostać zdiagnozowana podczas badania wzroku.

Tajemnica pochodzenia czerniaka

Czerniak pojawia się, gdy w komórkach melanocytów występują nieprawidłowości. W zdrowym organizmie nowe komórki wypychają stare na powierzchnię skóry, gdzie obumierają i ostatecznie odpadają.

Gdy w komórkach dochodzi do uszkodzenia DNA, nowe komórki mogą rozmnażać się w niekontrolowany sposób i ostatecznie tworzyć komórki nowotworowe. Naukowcy nie do końca rozumieją, co uszkadza DNA w komórkach skóry i w jaki sposób prowadzi to do czerniaka.

Prawdopodobnie na rozwój czerniaka wpływa wiele czynników, w tym środowiskowych i genetycznych. Lekarze uważają jednak, że główną przyczyną czerniaka jest ekspozycja na promienie UV. Ponieważ istnieją czerniaki utajone, promieniowanie UV nie jest jedynym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby.

Jakie inne czynniki zwiększają ryzyko rozwoju czerniaka?

Jasna skóra. Osoby o jasnej karnacji mają minimalną ilość melaniny w skórze, więc promieniowanie UV może mieć na nią większy wpływ. Jeśli masz blond lub rude włosy, jasne oczy i jesteś podatny na piegi lub oparzenia słoneczne, jesteś bardziej narażony na rozwój czerniaka niż osoba o ciemniejszej skórze. Czerniak może jednak rozwinąć się u osób o ciemniejszej skórze, w tym Latynosów i osób czarnoskórych.

Skłonność do oparzeń słonecznych z pęcherzami może zwiększać ryzyko rozwoju czerniaka.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV ze słońca i solarium może zwiększać ryzyko zachorowania na raka skóry, w tym czerniaka.

Życie bliżej równika lub na większych wysokościach. Osoby mieszkające bliżej równika, gdzie promienie słoneczne padają bezpośrednio, są bardziej podatne na negatywne skutki promieniowania UV niż osoby mieszkające na północy lub południu. Dotyczy to również osób mieszkających na dużych wysokościach.

Masz zbyt wiele typowych i nietypowych pieprzyków. Posiadanie ponad 50 zwykłych pieprzyków na ciele wskazuje na zwiększone ryzyko zachorowania na czerniaka. Nietypowe znamiona również zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka.

Czerniak w rodzinie. Jeśli krewni chorowali na czerniaka, istnieje większe prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę.

Osłabiony układ odpornościowy. Osoby z osłabionym układem odpornościowym są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania na czerniaka i inne nowotwory skóry. Sytuację mogą pogarszać leki osłabiające układ odpornościowy, a także choroby osłabiające układ odpornościowy, takie jak AIDS.

Jak chronić się przed czerniakiem

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na czerniaka i inne nowotwory skóry, pierwszym krokiem jest unikanie słońca w środku dnia. Dla wielu mieszkańców Ameryki Północnej promienie słoneczne są najbardziej niebezpieczne między godziną 10:00 a 16:00. Dlatego należy wybrać inną porę na aktywność na świeżym powietrzu, nawet zimą, gdy niebo jest zachmurzone.

Unikanie ostrego słońca pomoże zapobiec poparzeniom słonecznym, które powodują uszkodzenia skóry i zwiększają ryzyko zachorowania na raka skóry. Nadmierne opalanie może również powodować raka skóry.

Pamiętaj, aby używać kremów z filtrem SPF co najmniej 30 przez cały rok. Staranniej dobieraj swoją garderobę. Mimo że jesteśmy przyzwyczajeni do lekkiego ubierania się latem, lekarze zalecają noszenie grubych, jasnych ubrań wykonanych z naturalnych tkanin, które zakrywają ramiona i nogi.

Kapelusz z szerokim rondem i okulary przeciwsłoneczne blokujące promienie UVA i UVB to najlepsi przyjaciele podczas letnich upałów.

Unikaj solarium, zaakceptuj fakt, że piękna skóra to zdrowa skóra, a opalanie na pewno nie poprawi twojego zdrowia. Lampy opalające emitują promienie ultrafioletowe, które są uważane za główny czynnik wywołujący czerniaka.

"Często badaj swoją skórę, dokładnie sprawdzaj pieprzyki, piegi i plamy starcze" - zalecają lekarze. W końcu czerniaka można skutecznie leczyć tylko we wczesnych stadiach. Każdego roku dziesiątki tysięcy ludzi umiera na raka skóry. Według statystyk, najbardziej cierpią osoby mieszkające w krajach, w których słońce świeci mocno przez cały rok. To dobry powód, by pokochać bezpieczną opaleniznę i zrezygnować z solarium.