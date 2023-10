Wielu z nas uwielbia kawę i pije ją kilka razy dziennie. Niektóre osoby z tej kategorii wybierają kawę parzoną, podczas gdy inni wolą kawę rozpuszczalną ze względu na szybkość jej przygotowania i przystępną cenę.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że kawa rozpuszczalna nie jest odpowiednia dla każdego. W artykule TSN przeanalizował, kto powinien powstrzymać się od picia kawy rozpuszczalnej i dlaczego ten napój może być mniej zdrowy.

Przeczytaj również: 5 złych nawyków miłośników kawy, które mogą skrócić ich życie

Kawa rozpuszczalna: Korzyści i szkody

Należy rozumieć, że kawa rozpuszczalna jest wytwarzana z ziaren kawy, które mogą mieć uszkodzenia lub inne wady, a zatem nie mogą być sprzedawane w oryginalnym stanie. Podczas produkcji do kawy dodaje się aromaty, mleko w proszku i cukier (jeśli jest to kawa trzy w jednym) dla wygody konsumentów. Oznacza to, że nie trzeba poświęcać czasu i pieniędzy na zakup tych składników osobno.

Podczas produkcji kawy rozpuszczalnej prawie wszystkie olejki eteryczne i składniki odżywcze są usuwane z ziaren kawy. Aby zapewnić dobrą rozpuszczalność w wodzie podczas parzenia, kawa jest poddawana licznym procesom, co powoduje utratę wielu korzystnych pierwiastków śladowych. Ponadto kawa rozpuszczalna ma zwykle znacznie niższą zawartość kofeiny niż kawa naturalna.

Warto zauważyć, że istnieją trzy rodzaje kawy rozpuszczalnej: sproszkowana, granulowana i liofilizowana, i tak naprawdę nie ma znaczenia, który z nich pijesz. Wszystkie mają podobne właściwości pod względem wpływu na zdrowie. Zaletą takiej kawy może być jej łagodne działanie moczopędne, które pomaga usunąć nadmiar płynów z organizmu.

Kto powinien unikać kawy rozpuszczalnej

Ponieważ kawa rozpuszczalna zawiera wiele konserwantów, stabilizatorów i różnych dodatków, może mieć kilka negatywnych aspektów, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, kto powinien unikać tego napoju.

Uzależnienie psychiczne i wpływ na układ nerwowy: Kawa rozpuszczalna może uzależniać psychicznie i mieć negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Dlatego lepiej powstrzymać się od jej picia, jeśli masz problemy lub choroby ośrodkowego układu nerwowego. Wysokie ciśnienie krwi: Kawa rozpuszczalna może prowadzić do wysokiego ciśnienia krwi, co może być szkodliwe dla układu sercowo-naczyniowego. Osoby z problemami z ciśnieniem krwi powinny unikać tego napoju. Wypłukiwanie wapnia z organizmu: Kawa rozpuszczalna może prowadzić do usuwania wapnia z organizmu, co może prowadzić do łamliwości kości i bólu stawów. Podrażnienie żołądka i jelit: Napój ten może podrażniać wyściółkę i ściany żołądka, więc osoby z problemami żołądkowymi i jelitowymi również powinny unikać kawy rozpuszczalnej.

Należy pamiętać, że wybór kawy powinien być zawsze indywidualny, zależny od stanu zdrowia i osobistych preferencji. Kawa rozpuszczalna może być smaczna i wygodna, ale w przypadku niektórych osób lepiej wziąć pod uwagę jej ewentualny wpływ na zdrowie.

Uwaga: Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady medycznej. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Dla przypomnienia, pisaliśmy już o tym, jakich produktów spożywczych nie należy dodawać do kawy.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!