Czosnek to wszechstronna roślina warzywna, która jest szeroko stosowana w kuchni. Aby dobrze przechować czosnek do wiosny, ważne jest przestrzeganie pewnych zasad.

Oto kilka wskazówek, jak zachować czosnek na zimę:

Wykop czosnek przy suchej pogodzie, gdy jest w pełni dojrzały.

Wysuszyć czosnek na słońcu lub w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać czosnek w chłodnym, ciemnym miejscu.

Optymalna temperatura przechowywania czosnku wynosi od 0 do +4 stopni Celsjusza. W tej temperaturze czosnek będzie przechowywany przez 6-8 miesięcy.

Przeczytaj również: Jak prawidłowo przechowywać cebulę w mieszkaniu, aby nie gniła

Aby zapobiec kiełkowaniu czosnku, można go przechowywać w lodówce. Aby to zrobić, umieść czosnek w plastikowej torbie lub pudełku i umieść go na dolnej półce lodówki.

Aby zapobiec wysychaniu czosnku, należy go regularnie sprawdzać i usuwać wszelkie kiełkujące ząbki.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą Ci zachować czosnek na zimę:

Czosnek można przechowywać w skórce lub obrany.

Jeśli przechowujesz czosnek w skórce, musisz go okresowo obracać, aby zapewnić równomierne wysychanie.

Czosnek można przechowywać w skrzynkach z piaskiem lub popiołem. Piasek lub popiół pomogą wchłonąć nadmiar wilgoci.

Czosnek można przechowywać w pudełku z cebulą. Cebula uwalnia substancje, które zapobiegają kiełkowaniu czosnku.

Przechowywanie w lodówce

Jeśli przechowujesz czosnek z innymi warzywami w lodówce, może on kiełkować szybciej, ponieważ warzywa zawierają zbyt dużo wilgoci. Jeśli jednak jest zbyt sucho, czosnek zacznie wysychać.

Spróbuj wziąć kilka główek czosnku, podzielić je na ząbki i obrać. Następnie weź mały szczelny szklany słoik i wsyp trochę ryżu na dno. Umieść ząbki czosnku na wierzchu i wstaw do lodówki. Czosnek pozostanie świeży i aromatyczny na dłużej.

Możesz również umieścić czosnek w lnianym woreczku z łuskami cebuli. To ochroni czosnek przed szkodnikami i chorobami oraz pomoże mu dłużej zachować świeżość.

Możesz również marynować czosnek. Umieść obrane ząbki czosnku w słoiku z pokrywką i zalej octem (9%). Przechowuj słoik w lodówce z mocno zakręconą pokrywką.

Czosnek można również zamrozić. Jeśli zamrozisz obrane ząbki czosnku, zachowają one swój smak przez dwa miesiące. Inna metoda zamrażania pomoże zachować smak czosnku nawet przez 6 miesięcy. Aby to zrobić, zmiażdż ząbki czosnku i umieść "puree" w tackach na kostki lodu. Włóż je do zamrażarki na 8 godzin, a następnie wyjmij z foremek i umieść w plastikowej torebce z zamkiem błyskawicznym.

Wcześniej pisaliśmy o tym, co zrobić, aby cebula szybko nie gniła.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!