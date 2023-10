Proste wskazówki dotyczące pieczenia pysznej gęsi z jabłkami i dynią

Jesienią popularne jest gotowanie potraw z dynią. Proponujemy spróbować przyrządzić gęś nadziewaną jabłkami i plastrami dyni.

Jeśli chcesz uzyskać chrupiącą skórkę na mięsie, upiecz gęś w piekarniku w głębokim naczyniu do pieczenia. Aby mięso było miękkie w środku, dowiedz się, co musisz zrobić.

Umyj tuszkę gęsi i usuń pozostałe pióra ze skóry. Jeśli w środku znajdują się narządy wewnętrzne, lepiej je usunąć. Należy również usunąć gruczoły tłuszczowe nad gęsią i piersią, a następnie odciąć końcówki skrzydeł, w przeciwnym razie będą się palić.

Zamarynuj gęś w następujący sposób: natrzyj ją wewnątrz i na zewnątrz pieprzem, solą i ulubionymi przyprawami. Możesz użyć cytryny lub czosnku. Następnie zawiń tuszkę w folię spożywczą i pozostaw w lodówce na jeden dzień. Im dłużej gęś będzie marynowana (do dwóch dni), tym smaczniejsza będzie skórka.

W międzyczasie przygotuj mięso mielone. Aby to zrobić, weź dynię i jabłka odmian kwaśnych i twardych. Umyj je i pokrój na duże kawałki. Aby uzyskać jaśniejszy smak, możesz dodać skórkę pomarańczową do dyni.

Usuń marynowaną tuszę i przebij skórę na piersi i udach wykałaczką. Nadziać gęś jabłkami i plastrami dyni. Zaszyj brzuch, aby zapobiec wypadnięciu farszu.

Weź naczynie do pieczenia tak, aby tusza gęsi całkowicie zmieściła się w naczyniu i nie wypadła z boków. Umieść gęś brzuchem do dołu. Wlej wodę na dno naczynia do pieczenia, aby wypełnić je do połowy.

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Wstawić naczynie z gęsią do piekarnika na 20 minut.

Następnie zmniejsz temperaturę do 150 stopni i piecz do 3 godzin, w zależności od piekarnika i wielkości ptaka. Im większa gęś, tym dłużej musi się piec.

Jeśli chcesz, aby przednia część gęsi była upieczona, wyjmij naczynie z piekarnika 30 minut przed końcem pieczenia i odwróć je. Wstaw z powrotem do piekarnika, aby się upiekła.

Jak sprawdzić, czy gęś jest gotowa

Wyjmij naczynie żaroodporne z piekarnika i ostrożnie przekłuj skórę nogi lub pachy gęsi ostrą wykałaczką. Jeśli z miejsca nakłucia zacznie wypływać bezbarwny sok, mięso jest gotowe; jeśli płyn ma różowy lub czerwonawy odcień, mięso potrzebuje trochę więcej czasu na upieczenie.

Przy okazji, można zawinąć gęś w folię, aby przyspieszyć proces pieczenia.

