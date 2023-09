Psychologowie wymienili 5 oznak nieudanego małżeństwa

Nie wszystkie małżeństwa są szczęśliwe i czasami rozwód staje się jedynym wyjściem. Jednak po czym poznać, że związek się skończył i nadszedł czas, aby ruszyć dalej? Podzielimy się pięcioma znakami, które sygnalizują potrzebę ponownego rozważenia małżeństwa – informuje Ukr.Media.

Zostajecie razem ze względu na dzieci.

Jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których pary nadal mieszkają razem, mimo że są nieszczęśliwe w związku. Ludzie myślą, że rozwód będzie miał negatywny wpływ na dzieci i decydują się na utrzymanie rodziny razem, dopóki dzieci nie dorosną. Ale może to wyrządzić krzywdę nie tylko rodzicom, ale także dzieciom, które odczuwają problemy w rodzinie. Decyzję o rozwodzie należy podjąć, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i dbając o dobro wszystkich członków rodziny.

Jesteście wobec siebie obojętni.

Jeśli ty i twój partner od dawna nie czujecie wzajemnego przywiązania, prawie się nie komunikujecie i nie spędzacie razem czasu, to znak, że w waszym związku już dawno straciło ciepło. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatni raz byliście razem sami, rozmawialiście o ważnych sprawach bez kłótni lub po prostu miło spędziliście czas razem, być może nadszedł czas, aby pomyśleć o rozwodzie lub pójściu do psychologa.

W związku występują przejawy przemocy.

Przemoc w związku jest niedopuszczalna. Często ludzie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wpadają w obraźliwe i toksyczne relacje. Mają nadzieję, że z czasem sytuacja się zmieni, ale nie wchodzi to w grę. Jeśli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy, fizycznej lub emocjonalnej, potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Nikt nie zasługuje na życie w strachu.

Twojemu małżeństwu brakuje szacunku.

Szacunek do partnera jest głównym elementem zdrowego związku. Jeśli nie czujecie już do siebie szacunku, doprowadzi to do poważnych problemów. Jeśli nie możesz liczyć na wsparcie partnera, staje się to przeszkodą w budowaniu harmonijnego związku.

Boisz się zaczynać wszystko od zera.

Rozwód może być przerażający i wydawać się dużym krokiem, zwłaszcza jeśli jesteście razem przez długi czas. Istnieją obawy, że nie będziesz mógł rozpocząć nowego etapu życia, że ​​stracisz przyjaciół, mieszkanie, stabilność finansową. Ale w większości przypadków jest to po prostu strach.

