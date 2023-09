Niektóre rośliny domowe wydzielają słodki zapach. Nadają się do uprawy w pomieszczeniach, na tarasie lub balkonie.

Magazyn Sante Plus zwrócił uwagę, że mają one właściwości dezodoryzujące. Ponadto takie rośliny wprowadzą do wnętrza odrobinę piękna i zieleni oraz oczyszczą powietrze.

1. Eukaliptus. Roślina ta emanuje miętowym i jednocześnie słodkim aromatem i szybko rośnie w ciągu jednego sezonu, zamieniając się w krzew. Aby dobrze się rozwijać, potrzebuje dużo słońca i nawozu o niskiej zawartości azotu.

2. Heliotrop. Ta roślina doniczkowa jest znana ze swoich fioletowych kwiatów, słodkiego i przyjemnego zapachu wanilii. Można ją sadzić na tarasie lub balkonie w pełnym słońcu.

3. To tropikalne drzewo wydziela swój zapach wieczorem. Jednak ta roślina o rurkowatych kwiatach w kolorze białym, żółtym, pomarańczowym i różowym jest toksyczna. Do kwitnienia potrzebuje słońca, ciepła i wilgoci.

4. Frangipani. Ta roślina ma pachnące kwiaty, które zachwycają swoim zapachem szczególnie w nocy. Frangipani potrzebuje bezpośredniego światła słonecznego i regularnego podlewania.

5. Męczennica błękitna: Ta roślina ma piękne płatki, włókna, pręciki i znamiona. Wydziela również miętowy i owocowy zapach. Aby dobrze się rozwijać, passiflory potrzebują słońca, wilgoci i dużej doniczki, aby rozprzestrzenić swoje korzenie.

Wiszące rośliny są zaletą dla tych, którzy nie mają wystarczająco dużo wolnego miejsca w domu. Ale ten krok z pewnością doda niepowtarzalnego uroku i zieleni do Twojego domu.

