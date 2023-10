Próba przetrwania zimna: dlaczego starożytni ludzie mogli hibernować?

Archeolodzy, którzy badali szczątki ludzi żyjących na Ziemi pół miliona lat temu, odkryli, że wykazywali oni oznaki chorób związanych z brakiem witaminy D.

Według archeologów wskazuje to, że hominidy spędzały dużo czasu bez światła i hibernowały w okresach szczególnie silnego zimna, pisze L'Antropologie.

Naukowcy z Democritus University of Thrace w Grecji znaleźli w jaskiniach Sima de los Huesos w Hiszpanii około 7500 kości należących do co najmniej 29 osób z gatunku Homo heidelbergensis, które żyły około pół miliona lat temu i były przodkami neandertalczyków.

Analiza skamieniałości i pozostawionych w nich fragmentów DNA wykazała, że hominidy cierpiały na osteodystrofię nerkową, krzywicę i inne choroby związane z brakiem witaminy D i nietypowe dla starożytnych ludzi. Jednak biolodzy często znajdują je u zwierząt, które regularnie hibernują.

Autorzy badania, Antonis Barziokas i Juan Luis Arsuaga, uważają, że Homo heidelbergensis udał się do jaskiń, aby spędzić zimę i spędził długie okresy czasu bez światła słonecznego, hibernując.

Naukowcy uważają, że Homo heidelbergensis przetrwał jedną z najsurowszych epok lodowcowych w ciągu ostatniego miliona lat. Mogło to zmusić hominidy do przystosowania się do nowych warunków i przez następne 50 000 lat hibernowały każdej zimy.

Autorzy badania uważają, że ich podejście pomoże określić cykl życia i fizjologię wymarłych gatunków ludzkich. W związku z tym są gotowi rozważyć alternatywne hipotezy.

