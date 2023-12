Krajowa Komisja Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych (NEURC) zatwierdziła nowe taryfy dla usług Ukrenergo na 2024 rok. Zgodnie z decyzją komisji, taryfa za usługi przesyłu energii elektrycznej wzrośnie o 9%, a taryfa za kontrolę dyspozytorską o 9,5%.

W związku z tym od 1 stycznia 2024 r. taryfa za usługi przesyłu energii elektrycznej wyniesie 528,57 UAH/MWh, a taryfa za kontrolę wysyłki 104,57 UAH/MWh, informuje agronews.

Szczególnie znaczący wzrost taryf wpłynie na "zieloną" elektrometalurgię. Dla firm z tego sektora taryfa za usługi przesyłu energii elektrycznej wzrośnie o 74% do 364,70 UAH/MWh. Decyzja ta została podjęta w celu wsparcia produkcji, która zwraca szczególną uwagę na komponent środowiskowy.

Decyzja NEURC wywołała mieszane reakcje w społeczeństwie. Niektórzy eksperci uważają, że wzrost taryf jest niezbędny do zapewnienia stabilnego funkcjonowania krajowego systemu energetycznego. Inni twierdzą, że decyzja ta doprowadzi do wzrostu kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Wzrost taryf za usługi Ukrenergo może mieć następujące konsekwencje:

Wzrost kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Zmniejszenie konkurencyjności ukraińskich producentów na rynkach zagranicznych.

Zwiększone zużycie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł.

To, czy konsekwencje te będą pozytywne, czy negatywne, zależy od tego, w jaki sposób zostaną wykorzystane dodatkowe przychody z podwyżki taryf. Jeśli zostaną one wykorzystane do rozwoju krajowego systemu energetycznego, może to doprowadzić do zwiększenia jego wydajności i zmniejszenia zależności od importu energii. Jeśli jednak wpływy zostaną wykorzystane do innych celów, może to doprowadzić do pogorszenia sytuacji w sektorze energetycznym.

Przypominamy, że tej zimy Ukraińcy mogą mieć do czynienia z dłuższymi przerwami w dostawie prądu niż w poprzednim sezonie, trwającymi do 10 godzin.

