Gdy jasne odcienie kwiatów hortensji blakną, nadszedł czas, aby pomyśleć o zimowej pielęgnacji. Ogrodnicy mają kilka wskazówek, jak przygotować roślinę na zimno.

Pomimo niskich temperatur, hortensje wymagają regularnego podlewania zimą. Zostało to zgłoszone przez Express.co.uk.

Przycinanie to kolejny aspekt, który należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania hortensji do zimy. Potrzeba przycinania zależy od rodzaju hortensji.

Lokalizacja również odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji o przycinaniu. Jeśli rośliny znajdują się w miejscu, w którym może na nie oddziaływać śnieg, przycinanie może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom.

Jesienne porządki to kolejny ważny krok w przygotowaniu ogrodu do zimy. Obejmuje to usuwanie liści z grządek, wyrywanie chwastów i usuwanie resztek ogrodowych.

Chwasty mogą pozbawić rośliny niezbędnej wody. Sprzątanie śmieci pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się zarodników grzybów, które mogą uszkodzić zdrową tkankę roślinną.

