Ogrodnicy wymienili pięć kwiatów, które należy posadzić do końca września: zakwitną wiosną

Okres od września do listopada to najlepszy czas na sadzenie roślin cebulowych, gdy gleba jest jeszcze ciepła i daje roślinom czas na rozwój i zakorzenienie się przed nadejściem zimy. To właśnie jesienią należy sadzić niektóre kwiaty, aby zakwitły na wiosnę.

Hiacynty

Hiacynty to bardzo pachnące kwiaty, które dodadzą blasku ogrodom, ponieważ są dostępne w różnych kolorach, takich jak fioletowy, niebiesko-różowy i żółty. Hiacynty należy sadzić na około miesiąc przed pierwszymi przymrozkami i zawsze sadzić z dala od wody lub w miejscach, do których woda może się dostać.

Żonkile

Żonkile to klasyczne wiosenne kwiaty, które rozjaśnią każdy ogród i są bardzo łatwe w uprawie, co czyni je cenną rośliną dla każdego ogrodnika. Żonkile najlepiej sadzić w miejscach w ogrodzie, gdzie mogą być oświetlone przez południowe słońce lub w lekkim cieniu, na przykład pod drzewem.

Żonkile najlepiej sadzić jesienią, na około dwa do czterech tygodni przed pierwszymi przymrozkami. Im większa cebulka, tym lepiej.

Tulipany

Tulipany lubią przebywać w dobrze przepuszczalnej glebie w bezpośrednim świetle słonecznym, ale mogą tolerować trochę cienia. Po zasadzeniu, tulipany będą potrzebowały dużo podlewania, aby rosnąć, ale ogrodnicy powinni również pamiętać, że nadmierne podlewanie może powodować rozprzestrzenianie się chorób lub pleśni.

Dzwonki

Dzwonki to dzikie kwiaty rosnące w lasach, więc nie tylko dodadzą odrobinę ciemnoniebieskiego koloru do ogrodu, ale także zapewnią zapylaczom, takim jak pszczoły, wczesne źródło pożywienia na następny rok. Najlepszym miejscem do sadzenia dzwonków jest półcień, aby uzyskać najlepsze rezultaty, i dobrze nadają się do uprawy pod drzewami.

Allium

Kwiaty alium kwitną późną wiosną i wczesnym latem, co czyni je doskonałymi roślinami sygnalizującymi początek rosnących temperatur w przyszłym roku. Kwitną głównie w ciemnofioletowych lub białych odcieniach i są doskonałymi zapylaczami dla pszczół.

