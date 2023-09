Archeolodzy znaleźli dowody wczesnej ludzkiej kreatywności w Zambii, gdzie odkryto najstarszą na świecie drewnianą konstrukcję liczącą 476 000 lat. Naukowcy twierdzą, że odkrycie to może zmienić rozumienie ewolucji starożytnych ludzi.

Jak donosi czasopismo Nature, archeolodzy odkryli drewniane szczątki w pobliżu rzeki Kalambo w Zambii, mniej więcej w pobliżu wodospadu Kalambo.

Czytaj także: Ruiny rezydencji legendarnej cesarzowej Koken odkryte w Japonii

Badacze opisują znalezisko jako "dwie połączone kłody z celowo utworzonym nacięciem". Struktura ta, ujawniona przez badania, sugeruje, że była to konstrukcja, prawdopodobnie chodnik lub podniesiona platforma, stworzona w celu przezwyciężenia okresowych powodzi w okolicy.

Znaczenie tego odkrycia polega na jego starożytności i niezwykle rzadkim zachowaniu drewna, ponieważ drewno zwykle rozkłada się i znika z czasem. Jednak wysoki poziom wody w wodospadzie Calambo uchronił te pozostałości przed rozkładem.

Naukowcy wykorzystali nową metodę znaną jako datowanie luminescencyjne do określenia wieku drewnianych szczątków. Metoda ta wskazuje, że struktura ma około 476 000 lat, co jest znacznie starsze niż wcześniejsze szacunki. Było to na długo przed pojawieniem się naszego gatunku (Homo sapiens), co wskazuje, że struktura należała do innego gatunku ludzi.

Wodospad Kalambo jest drugim co do wielkości nieprzerwanym wodospadem na kontynencie afrykańskim i znajduje się na granicy Zambii i Tanzanii. Znaleziska obejmują również kolekcję drewnianych narzędzi, co sugeruje, że pierwsi ludzie używali już drewna do ograniczonych celów, takich jak rozpalanie ognia i polowanie.

Odkrycie to podważa stereotyp koczowniczego stylu życia ludzi z epoki kamienia, ponieważ wodospady Kalambo zapewniały im stały dostęp do wody, a lasy w otaczającym regionie dostarczały drewna do budowy konstrukcji.

Odkrycie to jest częścią projektu Deep Roots of Humanity, interdyscyplinarnego międzynarodowego zespołu naukowców badającego rozwój wczesnej technologii ludzkiej w epoce kamienia.

Dla przypomnienia, archeolodzy znaleźli 1200-letnią luksusową posiadłość na izraelskiej pustyni.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!