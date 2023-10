Rankiem 7 października palestyńscy bojownicy ze Strefy Gazy wystrzelili do 3000 rakiet w kierunku Izraela. Na ulicach kilku miast wybuchły pożary, które spowodowały ofiary śmiertelne.

Według IDF, Hamas wystrzelił w kierunku kraju 2200 rakiet, z których część została zniszczona przez Żelazną Kopułę.

Według AR, bojownicy Hamasu byli również w stanie przedostać się do Izraela. Opuszczali się nawet na paralotniach i spadochronach. W niektórych miastach doszło do bitew ulicznych z terrorystami.

***

Zbrojne skrzydło palestyńskiego ruchu islamskiego Hamas ogłosiło rozpoczęcie operacji "Potop Al-Aksa" przeciwko Izraelowi.

***

Według izraelskiej publikacji "Cursor", IDF ogłosiły stan wojenny w Izraelu.

***

Siły Obronne Izraela rozpoczęły również działania odwetowe przeciwko terrorystom.

Minister obrony Yoav Galant ogłosił stan gotowości wojennej i zauważył, że izraelska armia powołuje rezerwistów.

***

Oświadczenie Sił Obronnych Izraela (IDF) brzmi następująco:

"Hamas przeprowadził połączoną operację, która obejmowała ostrzał rakietowy i infiltrację terrorystów do Izraela. IDF będą bronić obywateli Państwa Izrael, a organizacja terrorystyczna Hamas zapłaci za to bardzo wysoką cenę. Wzywamy społeczeństwo do przestrzegania instrukcji Dowództwa Frontu Wewnętrznego i pozostania w pobliżu obszarów chronionych, a mieszkańcy obszarów graniczących ze Strefą Gazy proszeni są o pozostanie w domach."

***

Według Al Jazeery, izraelska armia straciła kontrolę nad jedną ze swoich baz na granicy ze Strefą Gazy, przejściem granicznym Erez.

***

W mediach społecznościowych Izraelczycy donoszą, że palestyńscy bojownicy strzelają do cywilów na ulicach.

***

Palestyńskie siły oporu przejmują izraelskie pojazdy wojskowe w Strefie Gazy.

***

Izraelska armia ogłosiła rozpoczęcie operacji antyterrorystycznej "Żelazne Miecze" w Strefie Gazy.

***

Siły Obronne Izraela potwierdziły, że Hamas zajął 7 społeczności w Izraelu.

***

Premier Izraela Netanjahu powiedział, że "to nie jest operacja, to nie jest eskalacja - to jest wojna. Hamas zapłaci za to bezprecedensową cenę". Rozkazał wojsku "oczyścić osiedla z terrorystów".

***

Hamas atakuje izraelskie czołgi Merkava Mk.4 za pomocą dronów

***

Izraelskie siły powietrzne rozpoczynają zmasowany atak na cele terrorystów w Strefie Gazy. Terytorium Palestyny jest atakowane przez dziesiątki samolotów IAF.

"Dziesiątki samolotów IAF rozpoczęły zmasowane ataki na cele terrorystyczne w Strefie Gazy" - poinformowały IDF.

***

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy napisało na Twitterze, że "Ukraina zdecydowanie potępia trwające ataki terrorystyczne na Izrael, w tym ataki rakietowe na cywilów w Jerozolimie i Tel Awiwie. Wyrażamy nasze poparcie dla prawa Izraela do obrony siebie i swoich obywateli".

***

Ambasada Ukrainy w Izraelu wezwała obywateli Ukrainy do "zachowania czujności i ścisłego monitorowania komunikatów lokalnych właściwych władz Izraela w celu zwiększenia świadomości własnego bezpieczeństwa".

"W przypadku ostrzału może zostać uruchomiona syrena ostrzegawcza. Ambasada wzywa obywateli Ukrainy do zwracania szczególnej uwagi na wszystkie takie ostrzeżenia i postępowania zgodnie z instrukcjami władz lokalnych. W przypadku przebywania w osiedlach kraju znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Gazy, gdy aktywowane jest ostrzeżenie o nalotach, zaleca się natychmiastowe skorzystanie ze schronów przeciwbombowych".

W nagłych przypadkach obywatele Ukrainy powinni skontaktować się z Ambasadą Ukrainy w Izraelu pod numerem telefonu alarmowego: + 972-546-676-782; z ukraińską misją dyplomatyczną w Ramallah pod numerem telefonu: +972-59-823-93-99.

***

Rzecznik MSZ Oleh Nikolenko powiedział, że obecnie wśród rannych w walkach w Izraelu nie ma obywateli Ukrainy.

***

Co najmniej 40 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych od początku zmasowanego ataku grupy terrorystycznej Hamas, donosi pogotowie ratunkowe Magen David Adom.

***

Palestyńskie media donoszą o 160 zabitych i ponad 1000 rannych odnotowanych od rana przez szpitale w Strefie Gazy.

Wśród ofiar śmiertelnych prawdopodobnie znajdują się osoby, w które celowało izraelskie wojsko podczas nalotów i starć z oddziałami w południowym Izraelu.

***

Izraelskie Siły Obronne twierdzą, że przeprowadziły atak dronem na komórkę terrorystyczną Hamasu w pobliżu przejścia granicznego Erez ze Strefą Gazy.

Nagrania opublikowane przez IDF pokazują kilka kolejnych nalotów na terrorystów Hamasu w południowym Izraelu.

***

Ponad dziewięć godzin po tym, jak grupa terrorystyczna Hamas rozpoczęła śmiertelny atak na Izrael, infiltrując go drogą lądową, powietrzną i morską, w wielu izraelskich społecznościach wciąż znajdują się uzbrojeni mężczyźni.

Ponadto nadal trwa prawie ciągły ostrzał rakietowy - chociaż centrum kraju zostało trafione rakietami wcześniej tego dnia, ogień jest teraz skierowany głównie na południowe miasta.

***

Sporadyczny ostrzał rakietowy nadal uderza w miasta w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Wydaje się, że tempo ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy spadło w ciągu ostatniej godziny, a w kilku miastach rozległy się syreny.

Izraelska armia nadal koncentruje się na walce z terrorystami Hamasu, którzy wciąż znajdują się na terytorium Izraela.

***

Kierowane przez Hamas ministerstwo zdrowia w Strefie Gazy poinformowało, że od początku porannej eskalacji w Strefie Gazy zginęło 198 Palestyńczyków, a 1610 zostało rannych.

***

Zastępca lidera Hamasu Saleh al-Arouri powiedział Al Jazeerze, że grupa schwytała "dużą liczbę" Izraelczyków. Wśród nich, jak powiedział, byli "wysocy rangą oficerowie". Twierdzenia te nie zostały potwierdzone ani zweryfikowane przez Izrael.

***

Liczba ofiar śmiertelnych ataku grupy terrorystycznej Hamas na Izrael przekroczyła 100, poinformowały hebrajskojęzyczne media, powołując się na przedstawicieli służby zdrowia. Oczekuje się, że liczba ta jeszcze wzrośnie.

Około 800 osób zostało rannych w atakach, w tym dziesiątki terrorystów Hamasu, którzy przeniknęli do Izraela i zabili żołnierzy i cywilów. Inni zostali ranni w atakach rakietowych.

***

Ministerstwo Zdrowia informuje, że do tej pory 908 rannych osób zostało przewiezionych do szpitali na leczenie w związku z trwającym atakiem terrorystycznym Hamasu na południowy i centralny Izrael.

Władze podały, że w bezprecedensowym ataku zginęło co najmniej 100 osób.

***

Izraelscy żołnierze zabili dziewięciu terrorystów Hamasu w południowym mieście Nirim, w pobliżu granicy ze Strefą Gazy, donosi Army Radio. Izraelskie Siły Obronne walczą z palestyńskimi bojownikami wewnątrz Izraela od wczesnych godzin porannych.

***

Biały Dom twierdzi, że prezydent USA Joe Biden został poinformowany przez wysokich rangą urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego o trwających atakach powietrznych i naziemnych Hamasu na miasta w południowym i środkowym Izraelu.

"Prezydent będzie nadal otrzymywał aktualne informacje, a urzędnicy Białego Domu pozostają w bliskim kontakcie z izraelskimi partnerami" - podały służby prasowe Białego Domu w oświadczeniu.

***

Według rzecznika palestyńskiego ugrupowania Islamski Dżihad, Daududa Szihaba, celem operacji Hamasu w Izraelu było wzięcie zakładników. Zauważył, że było to konieczne dla dwóch celów - wymiany Palestyńczyków w izraelskich więzieniach i zapobieżenia izraelskiej operacji lądowej w Strefie Gazy.

"Wszyscy więźniowie w rękach organizacji ruchu oporu będą przetrzymywani, dopóki wszyscy nasi więźniowie nie zostaną zwolnieni z izraelskich więzień" - powiedział Daudud Shihab.

Dodał, że nie martwi go fakt, że wśród zakładników są kobiety i dzieci, ponieważ Izraelczycy już wcześniej przetrzymywali palestyńskie kobiety i dzieci.

***

Według doniesień medialnych, Siły Obronne Izraela odzyskały kontrolę nad bazą wojskową Re'im na południu kraju, która została wcześniej przejęta przez bojowników Hamasu. Ponadto, IDF ogłosiły zniszczenie setek palestyńskich bojowników w południowym Izraelu i Strefie Gazy.

Z kolei minister energetyki Izraela powiedział, że kraj przestanie dostarczać energię elektryczną do Strefy Gazy.

***

W Izraelu liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 200 osób, według doniesień mediów powołujących się na Ministerstwo Zdrowia. W szczególności 1104 osoby zostały ranne w atakach. Ponadto ludzie zostali ranni w wyniku ataków rakietowych.

***

Bojownicy ponownie przeprowadzili ataki rakietowe na Tel Awiw. Syreny zawyły w Rehovot, Nes Tzion, Tel Aviv-Jaffa, Ramat Gan, Yavne, Rishon Lezion, Givatayim, Ramat HaSharon, Petah Tikva, Kiryat Ono, Bnei Brak, Givat Shmuel, Be'er Yaakov, Ramla, Holon, Mikveh Yisrael, Bat Yam.

***

Według doniesień palestyńskich mediów, izraelska armia zbombardowała dom Yahya Sinwara, przywódcy grupy terrorystycznej Hamas w Strefie Gazy.

***

Izraelska armia rozpoczęła niszczenie posterunku policji w Sderot, gdzie ukrywało się kilku terrorystów Hamasu.

Według doniesień medialnych, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 250 osób. Co najmniej 1450 zostało rannych, większość w ciężkim stanie.

Minister obrony Izraela Yoav Gallant rozszerzył stan wyjątkowy na cały kraj.

Wcześniej Gallant ogłosił "sytuację specjalną" w promieniu 80 kilometrów od Strefy Gazy.

"Sytuacja specjalna" pozwala tylnemu dowództwu wojskowemu na ograniczenie tłumów i zamknięcie obszarów

Prezydent USA Joe Biden poparł prawo Izraela do samoobrony.

"Dziś naród izraelski jest atakowany przez organizację terrorystyczną Hamas. W tym tragicznym momencie chcę powiedzieć im, światu i terrorystom na całym świecie, że Stany Zjednoczone stoją po stronie Izraela. Nigdy nie opuścimy ich pleców, upewnimy się, że otrzymają pomoc, której potrzebują ich obywatele i będą mogli nadal się bronić" - powiedział Joe Biden.

Poinstruował swój zespół, aby pozostawał w stałym kontakcie z przywódcami w całym regionie, w tym w Arabii Saudyjskiej, Autonomii Palestyńskiej, Turcji, Egipcie, Katarze, Omanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Europie.

Uważa się, że dziesiątki cywilów, a także żołnierzy IDF, zostało uprowadzonych i zabranych do Strefy Gazy; IDF potwierdziły, że żołnierze i cywile zostali wzięci jako zakładnicy, ale nie podały ich liczby.

Przypominamy, że w maju 2023 r. palestyńscy bojownicy wystrzelili z Gazy dziesiątki rakiet w kierunku Izraela.

