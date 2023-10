Siedem najlepszych ras psów dla osób, które nigdy wcześniej nie miały zwierzaka

Dla kogoś, kto jest właścicielem zwierzęcia po raz pierwszy, wybór psa może być przytłaczający. Jeśli chcesz mieć psa do towarzystwa, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników.

Rodziny potrzebują rasy, która dobrze radzi sobie z dziećmi i ma łagodną osobowość. Osoby starsze powinny szukać szczeniąt o mniejszej energii, które nie wymagają ciągłych spacerów i zabawy. Musisz też zrozumieć koszty, z jakimi będziesz musiał się zmierzyć.

Best Life rozmawiało z kilkoma weterynarzami, którzy podzielili się swoimi rekomendacjami dotyczącymi najlepszych ras psów dla początkujących.

1. Labrador retriever

Wiele rodzin wybiera labradory retrievery jako swoje pierwsze zwierzęta domowe i wykorzystuje je jako psy służbowe. Są przyjazne, energiczne i łatwe w prowadzeniu, co czyni je idealnymi szczeniętami dla początkujących, powiedziała dyplomowana weterynarz Melissa M. Brock.

Ponadto, według weterynarza i behawiorystki Paoli Cuevas, są inteligentne, lojalne i świetnie dogadują się z dziećmi.

Jedyną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że możesz spędzić znaczną ilość czasu na sprzątaniu. Ich gęsta sierść często wypada.

2. Golden Retriever

American Kennel Club (AKC) opisuje Golden Retrievery jako psy bardzo czułe. Dobrze dogadują się z dziećmi i innymi psami.

Rasa ta jest idealnym wyborem, jeśli masz dzieci, ponieważ są one "cierpliwe, spokojne i łagodne". Dobrze nadają się również do gospodarstw domowych z wieloma zwierzętami i są bardzo łatwe do wyszkolenia.

Golden Retrievery są również świetnymi towarzyszami długich biegów i jazdy na rowerze.

3. Pudel

Według AKC pudle występują w trzech rozmiarach: standardowym, miniaturowym i zabawkowym. Dzięki temu można je dostosować do różnych gospodarstw domowych.

"Te aktywne, pełne wdzięku i zorientowane na ludzi psy zyskały dużą popularność jako zwierzęta domowe, ponieważ są inteligentne, lojalne i łatwe do wyszkolenia" - obiecuje weterynarz Cuevas.

Pudel nadaje się do aktywnego trybu życia. Pierwotnie hodowane jako psy myśliwskie, uwielbiają łapać i bawić się zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Jeśli mieszkasz w pobliżu plaży lub jeziora, pamiętaj, że pudle są wyjątkowymi pływakami.

Ich sierść ma niską zawartość alergenów i nie linieje, więc są łatwe w pielęgnacji.

4. Goldendoodle.

Doodle to niewielkich rozmiarów mieszanka pudla, która jest hipoalergiczna. Goldendoodle to mieszanka z Golden Retrieverem.

Według behawiorystki, treserki psów, dyrektor generalnej i założycielki PetDT Jacqueline Kennedy, Goldendoodle "nie mają nadmiernego popędu do zdobyczy, jak niektóre teriery, i nie potrzebują tyle ruchu, co, powiedzmy, husky. Ale uwielbiają się bawić.

5. Maltańczyk

Maltańczyk jest bardzo towarzyski, kochający i czuły. Są również znane ze swojej zdolności do szybkiego uczenia się, co może być pomocne dla początkujących właścicieli.

Jeśli jednak większość dnia spędzasz poza domem, maltańczyk może nie być najlepszą rasą dla Ciebie. Ze swoim przyjaznym temperamentem, maltańczyki często wolą spędzać większość czasu ze swoim właścicielem. W przeciwnym razie mogą zapewnić niezrównaną lojalność i miłość.

6. Shih Tzu.

"Shih Tzus mają reputację łagodnych, zabawnych i kochających" - mówi Bruns. Małe Shih Tzus nie potrzebują dużo ruchu na świeżym powietrzu, ale będą szczęśliwe spędzając czas ze swoim zwierzakiem w domu. To sprawia, że jest to świetna opcja dla mieszkańców mieszkań.

Courtney Jackson, weterynarz i założycielka The Pets Digest, dodaje, że Shih Tzus są generalnie spokojniejsze niż inne rasy tej wielkości.

"Chociaż szczekają, nie wydają się szczekać tak bardzo, jak ich mniejsze odpowiedniki" - wyjaśnia Jackson.

Należy pamiętać, że ich długa sierść wymaga codziennego szczotkowania. Ważne jest, aby robić to codziennie, zwłaszcza wąsy i czubek głowy. Należy również delikatnie czyścić kąciki oczu wilgotną szmatką. Aby chronić oczy przed podrażnieniami, włosy na czubku głowy powinny być krótko przycięte lub związane z tyłu.

7. Yorkshire Terrier

Rasa ta jest świetną opcją dla małych domów ze względu na swój rozmiar i osobowość.

"Yorki są znane ze swojej łagodności i czułości, ale mają tendencję do mniejszego zapotrzebowania na kontakt fizyczny niż Shih Tzus" - wyjaśnia Brock. "Są łatwe w tresurze, hipoalergiczne i nie linieją zbyt często.

Yorki są również świetną rasą dla osób mieszkających samotnie, ponieważ mogą być opiekunami.

"Wytrwały, dzielny, odważny, a czasem władczy, Yorkie wykazuje wszystkie cechy prawdziwego teriera" - mówią eksperci.

Ten terier ma lśniące włosy, które mogą opadać na ziemię. Ich sierść jest bardzo podobna do ludzkich włosów i powinna być codziennie szczotkowana.

8. Terier bostoński

Innym bezpretensjonalnym terierem jest terier bostoński. Według weterynarza są one zwykle znane ze swoich energicznych, przyjaznych i wesołych osobowości. Większość terierów bostońskich dobrze radzi sobie z dziećmi i będzie szczęśliwa w mieszkaniach lub domach.

Rasa ta nie linieje, nie ślini się i jest łatwa w pielęgnacji. Psy te są nawet nazywane "amerykańskimi dżentelmenami" ze względu na ich "nienaganne maniery".

9. Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniele są znane ze swojego wesołego, łagodnego usposobienia i zachowują odwagę innych sportowych ras spanieli, dzięki czemu dobrze nadają się do różnych stylów życia.

Weterynarze podkreślają, że rasa ta jest elastyczna i cierpliwa, dzięki czemu dobrze nadaje się dla osób posiadających inne zwierzęta.

Travis Broersen, ekspert ds. zwierząt w Animal Planet, treser psów celebrytów, gospodarz programu My Big Fat Pet Makeover i sędzia w programie The Dog Games na Discovery Plus, dodaje, że "są one nawet znane z tego, że są bardzo łagodne w stosunku do niemowląt i małych dzieci".

Kolejną pozytywną cechą Cavalier King Charles Spanieli jest to, że uwielbiają sprawiać przyjemność.

10. Whippet

Whippety są znane ze swojej szybkości, dzięki czemu zyskały przydomek "biednego konia wyścigowego". Są zwinne i wysportowane, ale pomimo wdzięcznej sylwetki i szybkiego chodu, jest to rasa, która lubi tylko "zwinąć się w kłębek i leżeć na kanapie".

