Siedem typowych błędów, które zabijają chryzantemy w ogrodzie

Jesienią wszędzie pojawiają się chryzantemy w odcieniach czerwieni, żółci, pomarańczy, fioletu i bieli. Ogólnie rzecz biorąc, te kwiaty są dość łatwe w uprawie, jeśli znasz następujące typowe błędy, których należy unikać.

Ogrodnicy wymienili siedem głównych błędów, które mogą spowodować śmierć chryzantem. O tym informuje Better Homes & Gardens.

Ignorowanie typu

Chryzantemy należy sadzić na zewnątrz późnym latem lub wczesną jesienią, aby umożliwić uformowanie korzeni przed zamarznięciem gleby. Chryzantemy sprzedawane w dziale roślin domowych w ogóle nie są przeznaczone do przesadzania. W odróżnieniu od ogrodowych przeznaczone są do uprawy w doniczkach pokojowych i nie są mrozoodporne.

Sadzenie w cieniu

Chryzantemy w ogrodach potrzebują pełnego lub częściowego słońca. Jedyny wyjątek: w bardzo gorącym klimacie rośliny korzystają z odrobiny cienia w najgorętszej części dnia. W przeciwnym razie zapewnij im dużo słońca, aby obficie kwitły.

Nadmierne nawożenie

Nie nawozić, gdy chryzantemy wytworzyły pąki kwiatowe. Jesienią chryzantemy skorzystają z nawozu o dużej zawartości fosforu, który sprzyja rozwojowi korzeni.

Zapomnij o wodzie

Dni są chłodniejsze, słońce nie świeci tak intensywnie, więc rośliny, nawet te w pojemnikach, nie wysychają tak szybko. Jednak rośliny będą nadal potrzebować wody, dopóki ziemia nie zamarznie.

Cięcie za wcześnie

Chryzantemy wykorzystują swoje liście do przekształcania światła słonecznego w energię potrzebną do tworzenia korzeni. Poczekaj do następnej wiosny, aby wykonać dodatkowe cięcie lub do momentu, gdy łodygi obumrą.

Przycinaj za późno

Szczypanie w celu usunięcia pąków kwiatowych pomaga roślinie rozgałęziać się i zapełniać.

Drenaż

Kwiaty nie będą rosły na glebie, która jest słabo przepuszczalna i zbyt wilgotna. Jeśli więc masz ciężką gliniastą lub ubitą glebę, dodaj trochę dobrej jakości ziemi ogrodowej lub kompostu, aby ją rozluźnić i poprawić drenaż w miejscu sadzenia.

