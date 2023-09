Siedem urządzeń, które należy wyłączać na noc, aby obniżyć koszty energii

W zimnych porach roku rachunki za energię elektryczną zaczynają rosnąć. Dlatego ważne jest, aby unikać "fantomowego zużycia" w celu zaoszczędzenia pieniędzy.

Jeśli chcesz obniżyć koszty, zdecydowanie powinieneś wyrobić w sobie nawyk odłączania niektórych urządzeń co wieczór przed pójściem spać. Sante Plus udostępniło listę wszystkich urządzeń, które zwiększają roczny rachunek za media.

Koszty energii można obniżyć, wyłączając urządzenia elektryczne i elektroniczne przed pójściem spać.

Niektóre urządzenia, takie jak telewizor, komputer, system audio, a nawet konsola do gier, nadal zużywają energię elektryczną, nawet gdy są wyłączone. "Obciążenia fantomowe" mogą przekraczać 50 watów na gospodarstwo domowe. Pozostawianie urządzeń w trybie gotowości przez cały czas jest marnowaniem energii. Nie wspominając o wpływie na środowisko.

Oto urządzenia, które należy wyłączać każdego dnia, aby zaoszczędzić na rachunkach za energię:

1. Мікрохвильова піч. Цю річ ви не використовуєте постійно, тому було б набагато розумніше відключити її від мережі після використання або хоча б на ніч, оскільки пристрій продовжує споживати електроенергію, навіть якщо ви не користуєтеся ним.

2. Ładowarki. Większość z nas ma w domu wiele różnych ładowarek, które są stale podłączone do gniazdek. Mówimy tu o ładowarkach do telefonów, komputerów, szczoteczek do zębów, golarek elektrycznych... Oczywiście, zużywają one mniej energii niż duże urządzenia, ale pozostawianie ich podłączonych przez wiele godzin jest marnowaniem energii. Wyrób więc w sobie nawyk odłączania ich tak często, jak to możliwe!

3. Komputery. Jeśli komputer lub laptop jest w trybie hibernacji, nadal zużywa energię. Dlatego bezpieczniej byłoby wyłączać go na noc. Z drugiej strony, jeśli korzystasz z komputera tylko sporadycznie, nie powinieneś pozostawiać go włączonego przez cały czas: jeśli nie używasz go przez długi czas, okresowe odłączanie go pozwoli uniknąć awarii urządzenia.

4. TELEWIZOR. To urządzenie pozostaje podłączone przez 24 godziny na dobę i nadal zużywa energię, dopóki go nie odłączysz.

5. Drukarka. Zawsze warto mieć pod ręką drukarkę. Pomaga wydrukować dokumenty w ostatniej chwili. Problem polega na tym, że jest ona stale w trybie uśpienia. Pamiętaj, że jest ona również odpowiedzialna za zużycie energii. Pamiętaj, aby ją wyłączać, gdy z niej nie korzystasz.

6. Klimatyzacja. Podczas najgorętszych letnich miesięcy klimatyzacja staje się bardzo cennym codziennym sprzymierzeńcem, nawet jeśli zużywa również dużo energii elektrycznej. Kiedy jednak nadchodzi zima, czas ją wyłączyć.

7. Małe urządzenia gospodarstwa domowego. Wyłączając urządzenia w trybie czuwania, można zaoszczędzić co najmniej 10% rocznie. Obciążenia fantomowe dotyczą również wszystkich małych urządzeń, takich jak ekspresy do kawy, blendery, tostery i inne podobne urządzenia. Oczywiście, jeśli weźmie się pod uwagę każde z nich z osobna, nie ma to realnego wpływu na zużycie energii. Ale jeśli połączysz je wszystkie razem, przechyli to szalę: wszystkie te urządzenia w trybie czuwania mogą zwiększyć roczny rachunek.

