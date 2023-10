Sześć podstawowych zasad pielęgnacji roślin domowych jesienią

Jesienią rośliny domowe również wymagają odpowiedniej pielęgnacji i przygotowania do zimy. TSN przedstawi szczegóły dotyczące pielęgnacji roślin domowych.

Nawilżone powietrze

Zwiększona wilgotność powietrza jest ważnym kryterium, zwłaszcza gdy wiele prywatnych domów rozpoczyna ogrzewanie pod koniec września, co prowadzi do wysuszenia powietrza. Ma to szczególny wpływ na rośliny domowe, ponieważ wiele z nich potrzebuje wyższego poziomu wilgotności. Jest to szczególnie ważne w przypadku roślin tropikalnych, które są przyzwyczajone do innego mikroklimatu. Używanie nawilżacza lub regularne spryskiwanie roślin może pomóc zrównoważyć wilgotność.

Przeczytaj również: Jak zrobić domowy nawóz do ogrodnictwa jesienią

Ważne jest, aby zadbać o zrównoważoną wilgotność dzień wcześniej. Należy również przenieść rośliny, które potrzebują dodatkowej wilgoci bliżej siebie.

Temperatura.

Wraz z nadejściem jesieni temperatura gwałtownie spada, a ta nagła zmiana może być szkodliwa dla wielu roślin. Rośliny ciepłolubne, które do tej pory znajdowały się na balkonie, należy przenieść do ciepłego pomieszczenia. Przenieś je w ciągu dnia, gdy słońce nie jest zbyt aktywne.

Przesadzanie

Przesadzanie roślin domowych jest również ważne, szczególnie w przypadku tych, które rosły latem i stały się już duże. Zwykle robi się to wczesną jesienią, gdy rośliny są w stanie spoczynku. Wybierz doniczki o 2-3 cm większe niż poprzednie.

Podczas przesadzania należy dokładnie sprawdzić system korzeniowy roślin, usuwając uszkodzone części i w razie potrzeby dezynfekując korzenie węglem aktywnym.

Przetwarzanie

Zmiana pory roku to najlepszy czas na zapobiegawcze leczenie roślin przed szkodnikami, które mogą osiedlać się wśród liści w okresie letnim. Szczególnie ważne jest traktowanie kwiatów, które spędziły lato na zewnątrz. Należy zachować ostrożność i nie dotykać kwiatostanów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi produktów.

Oświetlenie.

Jesień przynosi skrócenie godzin dziennych, co negatywnie wpływa na rośliny domowe. Zainstalowanie specjalnych fitolampów może pomóc roślinom, które potrzebują więcej światła.

Nawożenie

Wraz ze zmianą pory roku zmieniają się potrzeby roślin w zakresie podlewania i nawożenia. Rośliny domowe wchodzą w okres spoczynku, więc podlewanie i nawożenie można wykonywać rzadziej. Należy również ograniczyć opryskiwanie, jeśli wilgotność powietrza jest już zrównoważona.

W tym okresie rośliny gromadzą siły na kolejny sezon.

Przypominamy, że pisaliśmy już o tym, jak prawidłowo stosować nawozy mineralne.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!