Sześć roślin, które eliminują nieprzyjemne zapachy w kuchni

Kuchnia jest zwykle jednym z miejsc w domu, w którym gromadzą się nieprzyjemne zapachy. A im więcej tych zapachów się gromadzi, tym bardziej prawdopodobne jest, że smród rozprzestrzeni się po całym domu.

Zapachy te muszą być usuwane w odpowiednim czasie, aby powietrze w kuchni nie stało się niezdatne do oddychania. Sante Plus podpowiada, jak to zrobić z pomocą roślin oczyszczających powietrze.

Niektóre rośliny domowe mają za zadanie nie tylko dekorować pomieszczenie, ale przede wszystkim oczyszczać i regenerować otaczające powietrze, filtrować toksyny i pochłaniać nieprzyjemne zapachy.

Język teściowej

Ta soczysta i przyjazna dla środowiska roślina to sansevieria lub, jak mówią ludzie, "język teściowej". Ma skórzastą teksturę dużych liści i jest idealna do oczyszczania powietrza.

Według wielu badań, sansevieria pochłania ponad 100 szkodliwych substancji obecnych w powietrzu, w tym tlenek węgla, formaldehyd, tlenek azotu, benzen i ksylen, przekształcając te pierwiastki chemiczne w tlen i regulując wilgotność otoczenia, co jest korzystne dla naszego zdrowia.

Jako bonus, roślina ta jest silna, odporna i bardzo łatwa w utrzymaniu. Można ją umieścić w dowolnym miejscu w kuchni. Ta roślina doniczkowa najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych, ale nie ma specjalnych wymagań uprawowych.

Aloes

Oprócz właściwości nawilżających, leczniczych i zmiękczających, ta soczysta roślina doskonale nadaje się również do oczyszczania powietrza w domu.

Aloes pochłania toksyczne substancje, dzięki czemu powietrze jest czystsze i zdrowsze. W szczególności roślina ta usuwa benzen i formaldehyd. Nie wspominając o tym, że pochłania również wszystkie fale elektromagnetyczne emitowane przez niektóre z naszych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, Wi-Fi, a nawet kuchenki mikrofalowe.

Dracena

Ta egzotyczna roślina ma długą, cienką łodygę i spiczaste liście. Dracaena to doskonała roślina do detoksykacji wnętrz, dobrze sprawdzająca się w środowisku kuchennym: usuwa wszelkie nieprzyjemne zapachy i pochłania niektóre toksyczne substancje, w tym trichloroetylen.

Ta oczyszczająca roślina jest również odpowiedzialna za usuwanie dymu papierosowego, zapachu farby i innych lotnych pierwiastków. Dodatkowo, ta doniczka wnosi prawdziwie egzotyczny akcent do pomieszczenia dzięki swoim zielono-żółtym liściom w paski. Nie jest zbyt wymagająca w uprawie, potrzebuje dość jasnego miejsca i regularnego podlewania. Powinna być zawsze trzymana w szczególnie ciemnym miejscu w kuchni.

Złoty epipremnum

Znana ze swoich długich, zwisających łodyg, roślina ta jest idealna do pochłaniania wilgoci z powietrza w kuchni spowodowanej oparami z pieca. Doniczka usuwa również niektóre szkodliwe substancje, takie jak formaldehyd, który jest uwalniany z dywanów i farby na ścianach domu.

Filodendron

Ta roślina ma bardzo dekoracyjne liście: pęczek dużych liści z klapowanymi krawędziami, cienkie kręcone łodygi i formację pnia.

Filodendron jest idealną bronią do oczyszczania. Pochłania wszelkiego rodzaju toksyczne substancje, takie jak benzen, trichloroetylen i formaldehyd. Jako prawdziwy oczyszczacz powietrza, roślina ta pozbywa się również nieprzyjemnych zapachów, wypełniając atmosferę słodkim, bardzo świeżym zapachem.

Figowiec gumowy

Ficus elastica, bardziej znany jako "gumowa figa", to bardzo popularna roślina domowa o dużych, błyszczących zielonych liściach.

Drzewo kauczukowe jest idealnym oczyszczaczem powietrza, ponieważ jego liście są w stanie usunąć nawet ponad 12 mikrogramów formaldehydu na godzinę! Odporne na słabe oświetlenie i niską wilgotność, jest zwykle instalowane w zacienionych zakątkach domu.

Należy pamiętać, że wszystkie te rośliny są w stanie zatrzymać jedynie niewielką część szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu. Jeśli masz problemy zdrowotne lub alergie, skonsultuj się ze specjalistą.

Przypominamy, że rośliny domowe mogą być użyteczne i korzystne dla przestrzeni, ale mogą być również źródłem niedogodności i problemów. Niektóre z nich mogą przyciągać szkodniki, takie jak karaluchy.

