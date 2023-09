Sześć wskazówek, jak oszczędzać energię elektryczną w lodówce

Możemy kontrolować zużycie energii poprzez monitorowanie korzystania z naszych urządzeń elektrycznych. Aby zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za media, można wyłączać urządzenia po każdym użyciu.

Ale co z lodówką, która musi pracować 24 godziny na dobę? Według Sante Plus, w przypadku jednej rodziny, zużycie energii przez lodówkę stanowi od 10 do 15% rocznego zużycia energii.

Przeczytaj również: Pięć wskazówek, jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w domu

Jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd korzystając z lodówki?

1. Wybierz lodówkę z oceną A+.

Załóżmy, że masz lodówkę i zamrażarkę o klasie zużycia energii "C", powinieneś wiedzieć, że jej zużycie może wynosić około 500 kWh. Co więcej, jeśli zaoferowana zostanie taka sama lodówka, ale klasy "A+", zużycie znacznie spadnie i osiągnie 200 kWh/rok. Tak więc między lodówką klasy C a inną lodówką klasy A+ można uzyskać oszczędności rzędu 300 kWh/rok. Liczba ta jest szacunkowa i może się różnić w zależności od warunków i zużycia.

2. Utrzymuj lodówkę w niskiej temperaturze.

Im wyższa temperatura lodówki, tym więcej energii potrzebuje ona do wytworzenia chłodu. Dlatego należy pamiętać, aby nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, piekarnik lub grzejniki. Nie należy również umieszczać lodówki przy ścianie lub pod szafkami kuchennymi. Urządzenie potrzebuje powietrza do oddychania, dlatego należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i na górze.

3. Dostosuj temperaturę w lodówce.

Aby przechowywać mięso i ryby w najlepszych możliwych warunkach i zaoszczędzić pieniądze, wystarczy ustawić temperaturę na +4°C w najzimniejszej części lodówki. Aby to zrobić, wystarczy wyregulować termostat. Jeśli urządzenie posiada komorę zamrażarki, powinna ona wskazywać temperaturę -18°C. Należy pamiętać, że większość modeli dostosowuje się automatycznie.

4. Rzadziej otwieraj drzwi.

Aby w pełni wykorzystać możliwości lodówki, należy pamiętać, że otwarcie drzwi powoduje wysłanie gorącego powietrza do środka. Aby jednak zaoszczędzić pieniądze, staraj się otwierać drzwi tak rzadko, jak to możliwe. To samo dotyczy drzwi zamrażarki. Wreszcie, nie zapomnij regularnie sprawdzać, czy uszczelki są czyste i w dobrym stanie. Wycieki powietrza uniemożliwią oszczędzanie energii.

Przeczytaj również: Cztery wskazówki, jak zmniejszyć zużycie energii w pralce i zaoszczędzić pieniądze

5. Przechowuj lodówkę.

Nowsze modele lodówek oferują strefy o różnych temperaturach odpowiednie dla wszystkich rodzajów żywności: mięsa, ryb, produktów mlecznych lub warzyw. Dlatego bardzo ważne jest, aby szanować te miejsca i umieszczać każdy produkt na swoim miejscu, nie piętrząc ich po całej lodówce.

6. Konserwacja lodówki.

Zaleca się regularną konserwację lodówki, jeśli planujesz oszczędzać energię i pieniądze. Aby to zrobić, pamiętaj o regularnym czyszczeniu kratki za lodówką, wycierając kurz, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak obniżyć koszty energii bez poświęcania komfortu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!