W 2024 r. Ukraińcy będą mogli przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat. Wymaga to jednak co najmniej 31 lat ochrony ubezpieczeniowej.

Staż emerytalny to okres, w którym pracodawca opłacał składki na Fundusz Emerytalny Ukrainy w imieniu pracownika. Może on obejmować okresy zatrudnienia, służby wojskowej, studiów, urlopu rodzicielskiego i inne okresy przewidziane przez prawo, pisze Ministerstwo Polityki Społecznej.

W 2023 r. prawo do emerytury uzyskają osoby z ponad 30-letnim stażem ubezpieczeniowym. Będzie się to jednak corocznie zmieniać aż do 2028 roku.

Zgodnie z art. 26 ustawy Ukrainy "O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu emerytalnym", długość okresu ubezpieczenia, który daje prawo do otrzymania emerytury w 2024 roku, jest następująca

po osiągnięciu wieku 60 lat - co najmniej 31 lat;

po osiągnięciu wieku 63 lat - co najmniej 21 lat;

po osiągnięciu wieku 65 lat - co najmniej 15 lat.

Tak więc w 2024 r. Ukraińcy, którzy osiągnęli wiek 60 lat, będą mogli przejść na emeryturę, jeśli mają co najmniej 31 lat ubezpieczenia. Osoby, które osiągną wiek 63 lat, będą mogły przejść na emeryturę, jeśli mają co najmniej 21 lat ochrony ubezpieczeniowej. Ukraińcy, którzy osiągną wiek 65 lat, będą mogli przejść na emeryturę, jeśli mają co najmniej 15 lat ubezpieczenia.

Jeśli dana osoba nie ma wymaganego stażu emerytalnego, może przejść na emeryturę wcześniej, ale tylko wtedy, gdy ma co najmniej 15 lat stażu emerytalnego i spełniony jest szereg innych warunków, w tym

preferencyjny staż pracy

niepełnosprawność;

dzieci w wieku poniżej 18 lat lub poniżej 23 lat, jeśli studiują w pełnym wymiarze godzin;

posiadanie małoletnich dzieci, które są niepełnosprawne w grupie I.

