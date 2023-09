W Libii ponad 6 000 osób zginęło w wyniku ogromnych powodzi spowodowanych przez sztorm Daniel. Ponad dziesięć tysięcy osób jest zaginionych.

Według Al Jazeery, minister lotnictwa cywilnego Hisham Chkiouat powiedział, że w północno-wschodniej Libii "ciała leżą wszędzie - w morzu, pod domami".

"Nie przesadzę, gdy powiem, że 25% Derny zniknęło. Wiele, wiele domów się zawaliło" - powiedział.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wschodnich regionów Libii kontrolowanych przez Bengazi zauważył, że liczba ofiar śmiertelnych w portowym mieście Derna może przekroczyć 5300 osób.

Ulewne deszcze wywołane przez sztorm Daniel wypełniły wyschnięte sezonowe koryta rzek. Dwie tamy pękły, mosty zostały zniszczone, całe dzielnice 100-tysięcznego miasta zostały zmyte, a wielu mieszkańców zostało zmiecionych przez morze.

Ratownicy nie zawsze są w stanie dotrzeć do dotkniętych obszarów przez zalane drogi. Wielu mieszkańców jest zmuszonych do ręcznego wyciągania ciał z wody i błota.

Mieszkańcy Derny donoszą, że nawet 90 procent mieszkańców miasta mogło utonąć. Wśród zabitych są kobiety, dzieci, mężczyźni i osoby starsze.

Czerwony Krzyż potwierdził, że liczba zaginionych osób sięga 10 000. Ponad 40 000 mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Pomoc zaczęła docierać do Derny dopiero we wtorek. Rząd w Trypolisie wysłał na wschód konwoje z pomocą humanitarną, a także zespoły lekarzy, ratowników i przewodników psów. Do regionu przybyły zespoły poszukiwawczo-ratownicze z Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu.

Operację komplikuje sytuacja polityczna w Libii, która jest podzielona między dwa walczące ze sobą rządy. Z powodu wieloletniego konfliktu infrastruktura cywilna, w tym tamy, nie może być odpowiednio utrzymywana.

Przypominamy, że 8 września Marokiem wstrząsnęło potężne trzęsienie ziemi o sile 6,9.

