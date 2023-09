Eksperci wymienili 6 nieoczekiwanych powodów, dla których warto pić kawę rano

Kawa to eliksir energetyczny, który nie tylko kusi nasze kubki smakowe. Biorąc to pod uwagę, korzyści zdrowotne płynące z picia kawy wykraczają daleko poza przyjemność i energię.

Przeczytaj także: 5 złych nawyków osób pijących kawę, które mogą skrócić ich życie

Kofeina stymuluje CNS (centralny układ nerwowy), pisze Glavkom. Kiedy kofeina dostaje się do mózgu, sygnalizuje mu, aby uruchomił więcej neuronów, zwiększając w ten sposób metabolizm energetyczny w całym mózgu.

Kawa zwiększa czujność i koncentrację

Zaletą czarnej kawy jest zawartość kofeiny. Jak każda kawa, zawiera ona kofeinę, naturalny środek pobudzający, który blokuje adenozynę, pomagając zachować aktywność i czujność. Jednak jej prostota oznacza, że zapewnia te korzyści bez dodatku cukrów i tłuszczów, które można znaleźć w specjalnych napojach kawowych, mówi ekspert.

Kawa poprawia wydajność fizyczną

Jeśli chodzi o sprawność fizyczną i ćwiczenia, kawa może być Twoim sprzymierzeńcem. Kofeina zawarta w kawie zwiększa poziom adrenaliny, umożliwiając przekraczanie fizycznych granic podczas ćwiczeń, zwiększając wytrzymałość i pomagając osiągnąć cele fitness.

Kawa jest bogata w przeciwutleniacze

Kawa jest skarbnicą przeciwutleniaczy, takich jak kwas chlorogenowy. Związki te pomagają zwalczać stres oksydacyjny, zmniejszać stany zapalne i wspierać ogólny stan zdrowia.

Kawa może pomóc kontrolować wagę

Kawa jest cennym towarzyszem dla tych, którzy chcą kontrolować swoją wagę. Zawartość kofeiny może zwiększyć metabolizm i promować spalanie tłuszczu. Ponadto kawa aktywuje układ nerwowy, powodując, że sygnalizuje on komórkom tłuszczowym w organizmie rozkładanie tłuszczu.

Kawa może zmniejszyć ryzyko chorób

Badania pokazują, że picie kawy może zmniejszyć ryzyko wystąpienia różnych chorób, w tym chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona i Alzheimera, cukrzyca typu 2 i niektóre formy raka. Te potencjalne korzyści zdrowotne przypisuje się przeciwutleniającej naturze kawy.

Według badań, regularne spożywanie kawy może zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i choroby Alzheimera.

Kawa poprawia nastrój

Kawa to nie tylko zdrowie fizyczne; może ona również przyczynić się do poprawy samopoczucia psychicznego. Zdolność kofeiny do stymulowania uwalniania serotoniny i dopaminy może poprawić nastrój, zmniejszyć ryzyko depresji i poprawić ogólne samopoczucie psychiczne.

Uwaga: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Przypominamy, że pisaliśmy już o 5 produktach spożywczych, których nie należy dodawać do kawy.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!