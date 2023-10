Jednym z tematów, który zawsze był przedmiotem dyskusji wśród gospodyń domowych, jest kwestia właściwego przechowywania chleba. Istnieją różne podejścia do tej kwestii, niektórzy trzymają chleb w pojemniku na chleb w temperaturze pokojowej, używając sprytnego życiowego triku polegającego na umieszczeniu pojemnika z solą w pobliżu, podczas gdy inni uważają, że chleb powinien być przechowywany w lodówce.

Sarah Bridenstine, profesjonalny piekarz i szef kuchni w Baking Kneads, podaje ważne zalecenia w swoim komentarzu dla Express.

Według niej idealnym miejscem do przechowywania chleba jest chłodna i sucha atmosfera. Dlatego najlepszym wyborem byłby pojemnik na chleb lub szafka znajdująca się z dala od pieca. Aby zapobiec pleśni i zatrzymać wilgoć chleba, zaleca się przechowywanie go w papierowej torbie lub bawełnianej szmatce.

Z drugiej strony, Bridenstine podkreśla, że najgorszym miejscem do przechowywania chleba jest lodówka. Podczas gdy przechowywanie chleba w lodówce może spowolnić rozwój pleśni, mówi, że może to prowadzić do przyspieszonego starzenia.

"Jeśli jednak chcesz przechowywać chleb przez dłuższy czas, możesz skorzystać z zamrażarki. Przed zamrożeniem upewnij się, że chleb ostygł do temperatury pokojowej. Ciepły chleb może prowadzić do kondensacji w torebce" - podkreśla.

Przed zamrożeniem chleb należy pokroić na kromki i zamknąć w szczelnej torebce. W ten sposób nie będziesz musiał za każdym razem rozmrażać całego bochenka i będziesz mógł wziąć tylko tyle kromek, ile potrzebujesz.

