Styliści wymienili siedem najlepszych kolorów do noszenia z dżinsami

Denim jest często wybierany do stworzenia lekkiego i stylowego stroju. Denim jest neutralnym materiałem, co czyni go niezwykle wszechstronnym i fantastycznym tłem dla szerokiej gamy kolorów.

Styliści opowiedzieli nam o najlepszych kolorach do noszenia z dżinsem. Nie możesz się pomylić z tymi wszechstronnymi kombinacjami, pisze Best Life.

1. Czerwony

Według Ashley Full, współzałożycielki luksusowego sklepu plus size AMOUR781, kolorem sezonu jest klasyczna czerwień. Najlepiej wygląda z jasnym, ciemnym, a nawet czarnym denimem.

Ważne jest, aby znaleźć odpowiedni odcień czerwieni, który pasuje do Ciebie i uzupełnia Twoją skórę. Osoby o chłodniejszej karnacji powinny wybierać czerwienie z niebieskawymi odcieniami, podczas gdy osoby o cieplejszej karnacji powinny rozważyć czerwienie o bardziej pomarańczowych lub rdzawych kolorach.

Amrita Harbajan, certyfikowana konsultantka ds. wizerunku i blogerka zajmująca się stylem, również zauważa, że czerwień dodaje emocji podstawowemu dżinsowemu zestawowi.

Tracy Cheng, osobista stylistka i założycielka bloga modowego Girl Shares Tips, twierdzi, że głębokie odcienie czerwieni, takie jak burgund i bordo, szczególnie dobrze współgrają z dżinsem i dodają mu wyrafinowania.

2. Biały

W razie wątpliwości eksperci zalecają łączenie dżinsu z bielą. Certyfikowana konsultantka ds. wizerunku Elizabeth Kosich zauważa, że taka kombinacja tworzy idealne tło dla dodatków w jasnych kolorach, takich jak pasek, portfel czy biżuteria.

Ponadto, według innych ekspertów, biel oferuje czysty, świeży kontrast dla każdego dżinsowego stroju.

3. Oliwkowa zieleń

Eksperci od mody twierdzą, że dżinsy w średnim lub ciemnym kolorze dobrze pasują do oliwkowej zieleni.

Carol Himelhoch sugeruje noszenie oliwkowozielonego swetra z ciemnymi dżinsami, skórzanym paskiem i biżuterią boho z akcentami z kamieni naturalnych, aby uzyskać swobodną jesienną atmosferę. Na bardziej eleganckie okazje sugeruje satynową oliwkowozieloną bluzkę z czarnymi dżinsami i zamszowymi czółenkami na obcasie.

4. Rumiany róż

"Różowy to delikatny i kobiecy kolor, który dobrze komponuje się z jasnymi dżinsami" - mówi Manktelow-Pimm. Ten delikatny pastelowy odcień świetnie kontrastuje z jasnymi dżinsami, tworząc świeży i romantyczny wygląd.

5. Szary

Jasnoszary tworzy subtelny kontrast z ciemnym denimem. Styliści zalecają noszenie dżinsów z jasnoszarą marynarką i czarnym paskiem, aby stworzyć wyrafinowany, nowoczesny wygląd. Strój można uzupełnić mokasynami lub trampkami, aby zachować swobodę, lub uzupełnić go czarnymi botkami do kolan.

6. Czarny

Czerń pasuje do każdego dżinsu. Ulubioną kombinacją Harbajan na wieczorne wyjście jest czarna marynarka lub czarna koronkowa bluzka z dżinsami o średnim stopniu sprania i czarną lakierowaną kopertówką.

"W przypadku jasnych dżinsów wybierz dopasowany lub przycięty czarny top, aby zrównoważyć swobodną estetykę" - sugeruje Cheng.

"Aby uzyskać dzienny look, wybierz białe trampki lub botki. Aby dodać tę kombinację do wieczorowej stylizacji, wybierz szpilki lub szpiczaste czółenka w odcieniu nude lub metalicznym" - dodaje stylistka.

7. Brązowy

Piękno brązu polega na tym, że jest to uniwersalny, neutralny kolor, który można nosić o każdej porze roku. Warto połączyć ciemnobrązowy top z jasnymi lub białymi jeansami. W chłodniejsze dni, na przykład, wypróbuj luksusowy ciemnobrązowy kaszmirowy sweter z prostymi dżinsami i zamszowymi botkami lub nawet eleganckimi skórzanymi trampkami. Możesz też założyć ciemnobrązową skórzaną kurtkę, która doda nieoczekiwanego charakteru klasycznym dżinsom.

