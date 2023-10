Dentyści zidentyfikowali główne niedociągnięcia, które wiele osób popełnia podczas dbania o zęby. Właściwa pielęgnacja i czystość jamy ustnej pomoże zapobiec problemom i zmniejszyć potrzebę wizyt u lekarza, donosi Ukr.Media.

Eksperci przypominają, że niektórzy ludzie myją zęby po każdym posiłku, wierząc, że zmniejszy to ryzyko próchnicy. To prawda, ale zbyt częste szczotkowanie może uszkodzić szkliwo zębów, powodując jego szybsze zużycie i zwiększając wrażliwość zębów.

Zaleca się szczotkowanie zębów trzy razy dziennie, z obowiązkową przerwą co najmniej 15 minut po jedzeniu. Zwykle bakterie wyrządzają największe szkody zębom około 8 godzin po jedzeniu, dlatego optymalne jest mycie zębów co 8 godzin.

Jeśli trudno ci zrezygnować z częstego szczotkowania, powinieneś wybrać jak najbardziej miękką szczoteczkę do zębów.

Wiele osób uważa, że używanie jedynie szczoteczki i pasty do zębów jest wystarczające. Jednak brak irygatora lub nici dentystycznej prowadzi do niewystarczającego oczyszczenia przestrzeni między zębami. Dentyści przypominają, że to właśnie w tych miejscach najczęściej pojawia się próchnica.

