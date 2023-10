Dentyści odpowiadają, dlaczego lepiej nie trzymać szczoteczki do zębów w łazience: będziesz zaskoczony

Trzymanie szczoteczki do zębów w łazience może stanowić zagrożenie dla zdrowia, twierdzą eksperci stomatologiczni. Podczas spłukiwania toalety przy otwartej pokrywie, kropelki wody zawierające bakterie i mikroorganizmy mogą osadzać się na powierzchni szczoteczki do zębów. Może to spowodować jej zanieczyszczenie bakteriami i innymi zanieczyszczeniami, w tym cząsteczkami kału.

Ponadto w łazience zwykle panuje wysoka wilgotność, która sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni. Trzymanie szczoteczki do zębów w łazience może zwiększyć to ryzyko, zwłaszcza jeśli kilku członków rodziny dzieli ten sam pokój.

Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia szczoteczki do zębów, zaleca się zamykanie pokrywy toalety podczas spłukiwania, płukanie szczoteczki do zębów przed użyciem, przechowywanie jej w pozycji pionowej i unikanie kontaktu z innymi szczoteczkami do zębów. Najlepszym sposobem ochrony szczoteczki do zębów przed bakteriami i infekcjami jest przechowywanie jej w etui i w suchym miejscu poza łazienką.

