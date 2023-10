Pitagoras, urodzony około 570 r. p.n.e., był starożytnym greckim filozofem i matematykiem. Wierzył, że liczby są podstawą wszystkiego, co istnieje i że mają mistyczne znaczenie.

Najbardziej znanym twierdzeniem Pitagorasa jest twierdzenie o trójkącie prostokątnym, które mówi, że kwadrat przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego jest równy sumie kwadratów jego boków. Twierdzenie to jest jednym z najważniejszych twierdzeń w matematyce i ma wiele zastosowań w geometrii, fizyce i innych naukach.

Naukowcy twierdzą jednak, że tysiąc lat przed narodzinami naukowca podobne twierdzenie już istniało. Znaleźli je na starożytnej babilońskiej tabliczce o nazwie IM 67118. Wyryto na niej "twierdzenie Pitagorejczyka" służące do określania długości przekątnej wewnątrz prostokąta.

"Tabliczka, która prawdopodobnie była używana do nauczania, pochodzi z 1770 r. p.n.e.", pisze IFLScience.

Tabliczka przedstawia kwadrat z zaznaczonymi trójkątami wewnątrz. Jest to system liczbowy używany przez starożytnych Babilończyków. Oznacza to, że ci starożytni matematycy znali twierdzenie Pitagorasa i inne zaawansowane koncepcje matematyczne.

"Babilończycy znali zależność między długością przekątnej kwadratu a jego bokiem: d = pierwiastek kwadratowy z 2" - powiedział matematyk Bruce Ratner.

Naukowcy twierdzą, że twierdzenie to mogło zostać przypisane Pitagorasowi, ponieważ to on je spopularyzował.

