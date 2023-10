Trzy niedrogie sposoby czyszczenia i odtłuszczania kuchenki mikrofalowej

Tłuszcz, brud i resztki jedzenia mogą gromadzić się w kuchence mikrofalowej. Nagromadzony tłuszcz wewnątrz i na zewnątrz urządzenia staje się pożywką dla bakterii.

Istnieją praktyczne, niedrogie i łatwe sposoby czyszczenia i odtłuszczania. Informuje o tym firma Sante Plus.

1. Cytryna i woda do czyszczenia i odtłuszczania mikrofalówki.

Wyciśnij sok z połowy cytryny do miski, dodaj wodę, odrobinę skórki i umieść miskę w kuchence mikrofalowej. Odczekaj kilka minut, a następnie, gdy para zostanie uwolniona z miski, odczekaj kilka minut przed otwarciem drzwi. Zauważysz, że tłuszcz, przypalone jedzenie i inne zabrudzenia na ściankach piekarnika zmiękną. Następnie wyczyść ścianki ściereczką z mikrofibry.

2. Mokry ręcznik: Jeszcze łatwiejszym sposobem jest umieszczenie wilgotnego ręcznika w kuchence mikrofalowej. Następnie włącz urządzenie, odczekaj dwie minuty, aż pozostałości i tłuszcz zmiękną, a następnie wytrzyj wnętrze piekarnika miękką, czystą szmatką.

3. Proszek do pieczenia: Proszek do pieczenia jest idealny do usuwania najbardziej uporczywych plam i twardych skorup. Aby użyć tego popularnego produktu gospodarstwa domowego, wymieszaj jedną łyżkę stołową z wodą, tworząc pastę. Wetrzeć w ściany i pozostawić na 5 minut. Następnie przetrzyj wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia. Inną metodą jest wymieszanie dwóch łyżek proszku do pieczenia i 500 ml wody w misce, a następnie umieszczenie jej w kuchence mikrofalowej. Podgrzewaj przez dwie minuty, aby tłuszcz został podgrzany po obu stronach. Następnie wyczyść go szmatką.

