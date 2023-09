Trzy piękne rośliny domowe, które nie wymagają specjalnej pielęgnacji

Rośliny domowe o ozdobnych liściach są idealne do dekoracji domu. Niektóre rośliny doniczkowe są niezwykle łatwe w pielęgnacji: potrzebują niewiele wody i są trwałe.

Mają także zdolność do obrony przed atakującymi je pasożytami i chorobami grzybiczymi. Odkryj te trzy bardzo odporne rośliny doniczkowe, pisze Sante Plus.

Sansevieria

Sansevieria lub język teściowej to wieloletnia roślina o wiecznie zielonych oliwkowozielonych lub pstrych liściach, tj. z żółtą obwódką. Ta soczysta roślina może być uprawiana zarówno w doniczkach, jak i w donicach. Oprócz dekorowania wnętrz, sansevieria jest skutecznym oczyszczaczem powietrza. Rzeczywiście, dzięki swoim właściwościom oczyszczającym, doniczka ta może pochłaniać toksyny, takie jak benzen, który jest uwalniany z farb i lakierów, lub trichloroetylen, który jest uwalniany z niektórych środków czyszczących.

Jak dbać o sansevierię? Należy trzymać ją z dala od przeciągów i źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kaloryfery. Podlewaj roślinę tylko wtedy, gdy gleba jest sucha. Ta soczysta roślina ma zdolność zatrzymywania wody dzięki mięsistym tkankom. Dlatego zimą należy ograniczyć podlewanie.

Jeśli chodzi o podłoże, wybierz ziemię kaktusową zmieszaną z niewielką ilością piasku. Sansevieria bardzo lubi piaszczystą i zdrenowaną glebę. Unikaj nawożenia rośliny zimą. Sansevierię można łatwo rozmnażać przez sadzonki liściowe lub dzieląc kępy i kłącza.

Sansevieria może zostać zaatakowana przez wełnowce. W takim przypadku należy oczyścić liście szmatką zamoczoną w wodzie z mydłem i spłukać czystą wodą.

Bokarnea

Pochodząca z Ameryki Środkowej Bokarnea to niewymagająca roślina domowa. Ze względu na masywną trąbę nazywana jest stopą słonia.

Bokarnea to wieloletnia soczysta roślina o wiecznie zielonych liściach. Rośnie powoli i wytwarza piękne żółte lub białe kwiaty w okresie kwitnienia. Roślina ta preferuje obojętną i kamienistą glebę lub glebę składającą się z próchnicy. Wymaga niewielkiej ilości wody. W rzeczywistości potrzebuje maksymalnie jednego podlewania na miesiąc.

W okresach ekstremalnych upałów można nieznacznie zwiększyć częstotliwość podlewania do dwóch razy w miesiącu. Z kolei zimą należy podlewać roślinę tylko wtedy, gdy jej liście wyschną. Zbyt częste podlewanie może prowadzić do gnicia korzeni. Dlatego zaleca się umieszczenie glinianych kulek lub warstwy żwiru na dnie doniczki. Sprzyja to drenażowi i zapobiega gniciu.

Jeśli zauważysz, że na liściach utworzyła się bawełniana masa, wiesz, że Twoja bocarnea została zaatakowana przez owady łuskowe. W takim przypadku należy jak najszybciej wyleczyć roślinę, aby nie zainfekować pozostałych doniczek.

Roślinę należy przesadzać co około 3 lata. Podczas przesadzania należy wymienić główną doniczkę na nieco większą.

Aspidistra

Aspidistra to wieloletnia roślina o wiecznie zielonych liściach pochodząca z Japonii i Chin. Jest to jedna z najbardziej wytrzymałych roślin zielonych. Co więcej, jest tak silna, że Brytyjczycy nazwali ją "rośliną z kutego żelaza". Doniczka również otrzymała ten przydomek ze względu na kształt kwiatów w małych tarczach.

Aspidistra jest idealna do domów z niewystarczającym oświetleniem. W rzeczywistości aspidistra potrzebuje półcienia, aby dobrze się rozwijać. Bezpośrednie słońce może spalić liście. Latem roślinę należy podlewać dwa razy w tygodniu. Zimą częstotliwość należy zmniejszyć. W rzeczywistości w tym zimnym sezonie aspidistra powinna być podlewana tylko co 2 tygodnie. Wskazane jest również okazjonalne spryskiwanie liści.

Roślinę należy podlewać wapienną wodą źródlaną i pamiętać o usuwaniu nadmiaru wody ze spodka lub doniczki. Aby zapewnić drenaż, wybierz doniczkę z otworami i umieść na dnie warstwę piasku lub żwiru. Roślina ta ceni sobie również osuszone i lekkie gleby.

Przypominamy, że rośliny domowe mogą upiększać przestrzeń i przynosić korzyści, ale mogą też być źródłem niedogodności i problemów. Niektóre z nich mają zdolność przyciągania szkodników, takich jak karaluchy.

