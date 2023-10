Naukowcy wyjaśniają, dlaczego nocne zmiany są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia

Kiedy zapada noc, sen kusi nas swoją pieszczotą. Jednak wśród tych współczujących pracowników nocnych, którzy palą światła naszego miasta, sen nie odpoczywa. W tym czasie, gdy większość z nas śni, oni są usprawiedliwieni swoją pracą. A ta ciągła nocna praca odbija się na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Po wielu nocnych zmianach pracownicy zmianowi stają przed różnymi wyzwaniami. Przyrost masy ciała, cukrzyca, rak, depresja i choroby serca stają się ważną częścią ich życia. Ich zegary biologiczne są stale zdezorganizowane z powodu wysiłków, aby nie zasnąć i jeść o nieodpowiednich porach. Pisze o tym Science Alert.

Czytaj także: Gigantyczna dziura zauważona na Słońcu: wiatry słoneczne zagrażają Ziemi

Zaburzenia te mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka, ponieważ zakłócają naturalny rytm dobowy organizmu. Badania wykazały, że spożycie pokarmu ma znaczący wpływ na zdrowie, a nowe badania na zwierzętach ujawniły podstawowy mechanizm, który wpływa na apetyt w obliczu zakłóconego snu i rytmów dobowych.

Grupa naukowców z Uniwersytetu w Bristolu w Wielkiej Brytanii skupiła się na związku między hormonami regulującymi rytm dobowy snu i czuwania a odżywianiem szczurów. Odkryli oni, że zaburzenia rytmu dobowego mają znaczący wpływ na zachowania żywieniowe zwierząt.

Naukowcy wywołali zakłócenia u szczurów, podając im infuzje hormonu znanego jako kortykosteron w różnym czasie, synchronicznie i niesynchronicznie z impulsami światła i ciemności. W przypadku szczurów kortykosteron jest podobny do kortyzolu u ludzi, który zwykle wzrasta na kilka godzin przed przebudzeniem i stopniowo spada w ciągu dnia.

Szczury z niezmienionym rytmem straciły normalną harmonię kortykosteronu z powodu spontanicznych skoków, ale intensywnie spożywały pokarm w nieodpowiednich momentach, w porównaniu do zsynchronizowanych szczurów i grupy kontrolnej. Nie prowadziło to do przyrostu masy ciała ani nadmiernego gromadzenia się tłuszczu, ale wskazuje na różnice w ich zachowaniach żywieniowych ze względu na zmiany w aktywności genów regulujących apetyt.

Szczury, które miały nieregularny poziom kortykosteronu, wykazywały zwiększoną aktywność genów pobudzających apetyt w nieodpowiednich momentach, w których geny te byłyby normalnie wyłączone. Badanie sugeruje, że wraz z tłumieniem genów regulujących apetyt, prowadziło to do zwiększonego pragnienia spożywania żywności w nieodpowiednich porach dnia.

Stafford Lightman, neuronaukowiec z Uniwersytetu w Bristolu i jeden z autorów badania, wyjaśnia, że "zakłócenie normalnego związku między kortykosteronem a okołodobowymi rytmami światła prowadzi do nieprawidłowej regulacji genetycznej i apetytu w czasie, gdy zwierzęta normalnie śpią".

Jeśli jednak zjawisko to występuje również u osób pracujących w systemie zmianowym, jak możemy zmniejszyć jego negatywny wpływ na ich zdrowie? Pielęgniarki, ochroniarze i inni pracownicy zmianowi lepiej rozumieją, jak trudno jest przestrzegać powszechnych zaleceń zdrowotnych: przebywać na świeżym powietrzu, ćwiczyć i jeść o określonych porach.

Nie tylko porady dotyczące zdrowego trybu życia opierają się na ich doświadczeniu. Aby potwierdzić ten fakt, badanie przeprowadzone wśród osób wymagających szczególnej uwagi wykazało, że ograniczenie jedzenia w ciągu dnia może pomóc w zapobieganiu problemom z nastrojem związanym z pracą w nocy.

Ograniczenie jedzenia w określonych godzinach (niekoniecznie kalorii) miało również pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego w trzymiesięcznym eksperymencie wśród strażaków, zgodnie z badaniem.

Autorka badania i endokrynolog z Uniwersytetu w Bristolu, Becky Conway-Campbell, przyznaje, że sygnały mózgowe, które prowadzą do zwiększonego apetytu, mogą być trudne do pokonania, nawet przy dużej dyscyplinie i rutynie.

Dlatego zespół badawczy planuje przeprowadzić dalsze badania w celu opracowania terapii farmakologicznych, które pomogłyby kontrolować niezdrowe nawyki żywieniowe, wykorzystując wiedzę na temat białek, które napędzają nocny apetyt.

Styl życia i strategie mają wiele zalet w porównaniu z lekami, ale muszą być wykonalne, aby ludzie mogli je wdrożyć w swoim życiu.

Becky Conway-Campbell ma nadzieję, że ich odkrycia przyniosą również nowe spojrzenie na to, w jaki sposób przewlekły stres i zaburzenia snu prowadzą do nadmiernego spożycia kalorii.

Uwaga: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. W sprawie leków, diagnozy i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Dla przypomnienia, lekarze mówili o technice, która pomoże Ci szybko schudnąć poprzez oddychanie.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!