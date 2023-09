Naukowcy odpowiadają na pytanie, czy Amazonki naprawdę istniały w starożytnej Grecji

Naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy wojownicze kobiety znane jako Amazonki naprawdę istniały w starożytnej Grecji. Amerykańska historyk Adrienne Mayor uważa, że jest to możliwe.

Książka historyka z Uniwersytetu Stanforda "The Amazons: The Lives and Legends of Warrior Women in the Ancient World" pokazuje, że takie kobiety rzeczywiście mogły istnieć w starożytnym świecie. Amazonki prawdopodobnie pochodziły z eurazjatyckiego stepu, który rozciągał się od Europy Wschodniej do Azji Środkowej i Północnej, donosi GreekReporter.

"Wykopaliska grobów euroazjatyckich ujawniły pokryte bliznami szkielety kobiet ubranych w tuniki i spodnie, pochowanych z kołczanami wypełnionymi strzałami, toporami bojowymi, włóczniami i sprzętem konnym" - powiedział Mayor.

Zauważyła, że prawdziwe wojownicze kobiety istniały w tamtych czasach i w miejscach opisywanych przez starożytnych Greków. Amazonki zostały uwiecznione na starożytnych artefaktach, takich jak słoiki na perfumy i pudełka na biżuterię.

Mayor twierdzi, że "Amazonki żyły zupełnie inaczej niż greckie kobiety, które pozostawały w domu i zajmowały się pracami domowymi".

"Radykalna idea potężnych, niezależnych kobiet żyjących w egzotycznych krainach wywoływała u Greków mieszane emocje: podziw, strach, szacunek i pożądanie" - dodała.

Mayor obala również kilka popularnych mitów na temat kobiet wojowników, takich jak to, że miały one odciętą jedną pierś, aby lepiej strzelać lub że nienawidziły mężczyzn.

