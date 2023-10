Naukowcy pokazują buty noszone przez ludzi 6200 lat temu (zdjęcie)

Unikalne starożytne przedmioty zostały znalezione w jaskini nietoperzy w Hiszpanii. W szczególności znaleziono 6200-letnie buty i 9500-letnie kosze.

Według biuletynu Live Science, przedmioty te zostały prawdopodobnie stworzone przez mezolityczne społeczeństwa łowiecko-zbierackie. Znaleziska są obecnie uważane za jedne z najstarszych tego typu artefaktów znalezionych w południowej Europie.

Według badań przeprowadzonych tego lata i opublikowanych w czasopiśmie Science Advances, jaskinia, znana jako Cueva de los Murciélagos ("Jaskinia Nietoperzy"), znajduje się w Granadzie w południowej Hiszpanii. Zawierała 76 obiektów wykonanych z materiałów organicznych, takich jak drewno, trzcina i esparto (wieloletnia trawa pochodząca z Hiszpanii).

Badanie to prowadzi do nowych wniosków na temat rodzajów rzemiosła praktykowanego przez mezolityczne społeczeństwa łowiecko-zbierackie w przeszłości. W szczególności naukowcy podkreślają, że ta kolekcja koszy ujawnia dowody na to, że zostały one wyprodukowane przez ludzi z tego okresu, ponad tysiąc lat przed pojawieniem się rolnictwa.

Francisco Martínez-Sevilla, główny autor badania i wykładowca prehistorii na Uniwersytecie w Alcalá koło Madrytu, powiedział: "Największym odkryciem był wiek koszy - to była wielka niespodzianka. Wcześniej badacze uważali, że koszykarstwo było elementem neolitu, ale teraz wiemy, że ludzie robili kosze wcześniej".

Poziom szczegółowości koszy był bardzo wysoki jak na tamte czasy, a niektóre z nich zawierały skomplikowane geometryczne dekoracje i zostały wykonane przy użyciu ludzkich włosów i pigmentów.

Naukowcy zauważyli, że jaskinia nietoperzy charakteryzuje się niską wilgotnością i suchym klimatem, co sprzyja zachowaniu materiałów organicznych przez tysiące lat. Po tym odkryciu naukowcy mają również nadzieję na przeprowadzenie dalszych badań i określenie wieku i płci ludzi, których szczątki również znaleziono w jaskini.

Badanie to ujawnia nowe szczegóły dotyczące rzemiosła i dziedzictwa kulturowego starożytnych mieszkańców tego obszaru i podkreśla znaczenie archeologii w odkrywaniu i rekonstrukcji dawnych cywilizacji.

