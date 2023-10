Naukowcy ujawnili tajemnicę powstania egipskich piramid

Naukowcy uważają, że odkryli tajemnicę tego, w jaki sposób mieszkańcy starożytnego Egiptu transportowali i układali ogromne płyty podczas budowy piramid.

Informacje zostały opublikowane przez Daily Star.

Wiadomo, że piramida Cheopsa składa się z 2,3 miliona bloków wapienia i granitu, z których każdy waży około 2 ton. Patrząc na tak ogromną strukturę, trudno sobie wyobrazić, jak można było ją wykonać bez użycia nowoczesnej technologii. Nic dziwnego, że pytanie to dało początek wielu teoriom spiskowym, w tym tym, które twierdzą, że w budowę ingerowali kosmici.

Wydaje się jednak, że archeolodzy doszli do wniosku, że mogą rozwiązać tę tajemnicę. Uważają oni, że starożytni Egipcjanie transportowali duże kamienie do Gizy przez dopływ Nilu. Badacze pobrali próbki skamieniałej gleby z Gizy i wysłali je do francuskich naukowców w laboratorium w celu poszukiwania śladów pyłków i roślinności typowej dla obszaru, na którym znajduje się najdłuższa rzeka Afryki.

Badania te potwierdziły istnienie drogi wodnej, która była wykorzystywana do transportu kamieni do piramid około 600 r. p.n.e., czyli około 2000 lat po ich zbudowaniu. Ta droga wodna, znana jako Khufa, okazała się kluczem do budowy tych monumentalnych struktur. Eksperci uważają, że odkrycie to może pomóc w odkryciu nowych tajemnic starożytnego Egiptu.

