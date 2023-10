Naukowcy odkryli, jaki procent ludzi wierzy w duchy

Oczywiście wiele osób wierzy w istnienie duchów - duchów, które według legendy pozostają na Ziemi po śmierci człowieka.

W 2021 roku przeprowadzono ankietę wśród 1000 dorosłych Amerykanów, w której 41% respondentów stwierdziło, że wierzy w istnienie duchów, a 20% stwierdziło, że osobiście się z nimi zetknęło. Oznacza to, że ponad 50 milionów Amerykanów miało jakiś kontakt z istotami nadprzyrodzonymi w samych Stanach Zjednoczonych. Zostało to zgłoszone przez Science Alert.

Właściciel sklepu detalicznego jest przekonany o obecności duchów w swoim sklepie. Kiedy pytam go, co dokładnie go przekonuje, przesyła mi wiele przerażających nagrań z kamer przemysłowych i powołuje się na zeznania łowców duchów.

Niektóre filmy pokazują małe kule światła poruszające się po pokoju. Inne pokazują słabe głosy i głośne dźwięki, gdy nie ma żywych osób. Inne filmy pokazują książki spadające ze stołu i jedzenie eksplodujące z półki.

Takie historie nie są rzadkością. Socjologowie badają różne wierzenia, takie jak wiara w duchy, kosmitów, spiski i przesądy. Jednak wraz z innymi zwolennikami naukowego sceptycyzmu, naukowcy popierają zasadę, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów.

Przyjrzyjmy się następującym trzem pytaniom z perspektywy krytycznego myślenia:

Czy duchy mogą istnieć? Ludzie często opisują duchy jako nadprzyrodzone byty, które mają fizyczną egzystencję i wchodzą w interakcje z otaczającym je światem. Jednak żadne dowody naukowe nie potwierdzają istnienia takich bytów. Większość obserwacji duchów można wyjaśnić czynnikami fizycznymi lub psychologicznymi. Jakie są dowody na istnienie duchów? Pomimo różnych twierdzeń o spotkaniach z duchami, nie ma konkretnych dowodów naukowych na istnienie takich bytów. Większość obserwacji można wyjaśnić innymi przyczynami, takimi jak złudzenia optyczne, obiekty fizyczne, a nawet oszustwa. Czy istnieją alternatywne wyjaśnienia? Wiele doświadczeń z duchami można wyjaśnić różnymi czynnikami, takimi jak oszustwo lub postrzegane wpływy środowiskowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że przekonania o istnieniu duchów mogą być pod silnym wpływem naszych wcześniejszych przekonań i kontekstu kulturowego. Dlatego obiektywne podejście i badania mogą odkryć racjonalne wyjaśnienia wielu spotkań z duchami.

Na przestrzeni wieków wiele statków nigdy nie powróciło ze swoich podróży. Niektóre z nich są nieznane. Istnieją jednak statki, o których krążą niesamowite legendy. Nazywane są statkami-widmami, o których pisaliśmy już wcześniej.

