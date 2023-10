Walter Longo planuje dożyć niezwykle późnego wieku dzięki starannie opracowanej codziennej rutynie i zdrowym nawykom. Setki długowiecznych osób, które były przedmiotem jego badań i wywiadów, służą mu jako źródło inspiracji.

Wiele z badanych przez niego długowiecznych osób było aktywnych fizycznie przez kilka godzin dziennie. Dlatego Longo zdecydował się prowadzić aktywny tryb życia, nawet nosząc swój bagaż na lotnisku zamiast korzystać z windy. Zostało to zgłoszone przez Today.

Czytaj także: Lekarze wyjaśnili, co dzieje się z ciałem po zjedzeniu żywności z pleśnią

"Noszenie rzeczy jest tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Jeśli tego nie robisz, twoje mięśnie stają się słabsze i stajesz się mniej aktywny, co może prowadzić do problemów" - mówi.

Walter Longo ma ambitny cel, by nie tylko dożyć 100 lat, ale i przekroczyć ten wiek. Jego głównym celem jest dieta, którą uważa za główny czynnik zwiększający oczekiwaną długość życia.

Badacz zwraca szczególną uwagę na dietę piscatorial, która obejmuje ryby i owoce morza wraz z żywnością pochodzenia roślinnego. Większość białka pozyskuje z roślin strączkowych, takich jak ciecierzyca, soczewica i czarna fasola. Menu Longo obejmuje również produkty pełnoziarniste, warzywa i znaczną ilość oliwy z oliwek. Orzechy i ciemna czekolada z 85% zawartością kakao są ważną częścią jego diety. Pije również jeden lub dwa kieliszki wina tygodniowo.

Dr Longo ostrzega przed spożywaniem zbyt dużej ilości białka i zaleca spożywanie większej ilości węglowodanów, które znajdują się w warzywach i produktach pełnoziarnistych. Codziennie ćwiczy na rowerze treningowym, aby utrzymać funkcję cardio i spaceruje przez co najmniej godzinę. Jego podejście do życia obejmuje różnorodne aktywności fizyczne, które pomagają utrzymać jego ciało w dobrej formie.

Longo radzi uważać na spożycie owoców ze względu na wysoką zawartość cukru i ogólnie zaleca ograniczenie cukru w diecie. Podkreśla również znaczenie utrzymywania niskiego poziomu cukru we krwi.

Uwaga: Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady medycznej. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Wcześniej pisaliśmy o 5 rzeczach, których nie powinieneś robić rano, aby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!