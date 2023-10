W Bułgarii archeolodzy odkryli scytyjskie berło wyrzeźbione z kości zwierzęcej. Odkrycia dokonano w pochówku wojownika z V wieku p.n.e. w Provadia-Solnitsata.

Kościane berła znajdowano już wcześniej, ale zwykle miały one kształt krzyża, a projekt tego jest wyjątkowy. Zostało to zgłoszone przez The History Blog.

Berło ma 15 cali długości i gładki uchwyt wykonany z dwóch sklejonych ze sobą kawałków kości. Ma ornitomorficzną (w kształcie ptaka) głowę z haczykowatym dziobem.

Z jednej strony wygląda jak dziób orła, zwierzęcia, które miało wielkie znaczenie rytualne dla Scytów, ale z drugiej strony istnieje antropomorficzny wzór, który sprawia, że dziób wygląda jak kapelusz. W dolnym pręcie znajduje się otwór, który wskazuje, że był on na czymś zawieszony.

Scytowie byli mistrzami sztuki rzeźbienia w kości, a to berło jest niezrównanym przykładem ich umiejętności. Oprócz kościanego berła archeolodzy znaleźli również szkielety konia, małego psa i żółwia.

W grobie znaleziono również mocno zardzewiały żelazny nóż. Berło jest symbolem dowodzenia, więc prawdopodobnie był dowódcą.

