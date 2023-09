Jaka jest różnica między czerwoną, białą i żółtą cebulą?

Cebula różni się nie tylko kolorem, ale także teksturą i smakiem w zależności od odmiany. Dowiedz się, co wyróżnia cebulę czerwoną, białą i żółtą.

Z wyjątkiem słodkiej cebuli, wszystkie rodzaje można przechowywać tygodniami w spiżarni lub chłodnej szafce. Należy jednak pamiętać, że przy zakupie trzeba wybrać odpowiednią odmianę. Nie kupuj cebuli, która jest zbyt miękka, ma silny zapach lub jest podejrzanie lekka, ponieważ może to wskazywać na zgniliznę i starość. Wybierz cebulę, która jest jędrna i dość ciężka.

Jaka jest różnica między różnymi rodzajami cebuli?

1. Żółta cebula to najpopularniejsza odmiana w kuchni, nazywana "słomianą cebulą". Warzywo to nadaje się do duszenia, sosów, pieczenia, smażenia, karmelizowania i marynowania. Ma wyraźny i zrównoważony smak: czasem pikantny, czasem słodki.

Cebula żółta jest zazwyczaj mała, ma raczej twardą skórkę i mięsistą warstwę. Przechowuje się dłużej niż cebula czerwona. Powinna być przechowywana w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu.

2. Cebula biała. Ta cebula pojawia się tylko w gorących okresach, wiosną, a zwłaszcza latem, więc jest mniej powszechna niż poprzedni typ.

Biała cebula, znana również jako "nowa cebula", jest często mała, ma cienką skórkę i miąższ, który zawiera dużo wody. Warzywo to jest bogate w siarkę i cukier i wydziela silny zapach, który może podrażniać oczy, ale jego smak jest łagodniejszy i mniej ostry niż żółtej cebuli. Odmiana ta może być używana do gotowania w taki sam sposób jak żółta cebula, ale najlepiej jest ją posiekać, pokroić w plasterki lub drobno zmielić do dekoracji sałatek.

3. Cebula czerwona. Ta odmiana o mięsistej skórce jest dość chrupiąca i nadaje się do sałatek, gdy jest dodawana na surowo. Lepiej jej nie podgrzewać, ponieważ straci swój smak.

Jeśli uważasz, że czerwona cebula jest zbyt ostra i chcesz złagodzić jej smak, namocz ją w misce z zimną wodą przez dziesięć minut przed spożyciem na surowo.

Ponadto istnieją również słodkie cebule, które są kuliste, lekko spłaszczone, biało-żółte i znacznie słodsze, bardziej miękkie niż inne rodzaje. Ma ona krótszy termin przydatności do spożycia, dlatego powinna być przechowywana w lodówce.

