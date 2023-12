Średniowieczna tabliczka z ''diabelską klątwą'' znaleziona w Niemczech (foto)

Archeolodzy odkryli XV-wieczną diabelską klątwę zapisaną na tabliczce w Rostocku w Niemczech. Odkrycia dokonano podczas prac budowlanych związanych z rozbudową ratusza w Rostocku, gdzie wykopaliska średniowiecznego szamba ujawniły niepozorny kawałek walcowanego ołowiu.

Historyczne zapisy wskazują, że w miejscu tym znajdował się niegdyś XIV-wieczny dom dwuspadowy, opisywany jako "jeden z najpiękniejszych w swoim rodzaju w całych północnych Niemczech", pisze heritagedaily.

Po rozwinięciu się głównej części historii, słowa "sathanas taleke belzebuk hinrik berith" stały się czytelne, kierując diabelską klątwę na kobietę o imieniu Taleke i mężczyznę o imieniu Hinrik (Heinrich).

Tekst jest napisany czarnym pismem, znanym również jako gotycka minuskuła lub tekstura, która była używana w całej Europie Zachodniej od XII do XVII wieku.

Tabliczki z przekleństwami były powszechne w starożytności w okresie grecko-rzymskim. Przekleństwa, zapisane na cienkich arkuszach ołowiu (zwiniętych w rulon), były używane do proszenia bogów, duchów lub zmarłych o wykonanie określonej czynności na osobie lub przedmiocie lub do wymuszenia efektu na celu klątwy.

Według badaczy, znalezisko z Rostocku jest niezwykle rzadkie, zwłaszcza z zaklęciem skierowanym do Belzebucka (Belzebuba), innego imienia diabła (szatana). Wzmianka o Bericie w klątwie odnosi się do Baala Berita, którego tradycja rabiniczna również utożsamia z Belzebubem, Władcą Much.

Należy zauważyć, że wykopaliska ujawniły również pozostałości piwnic i fundamentów z XVI i XVII wieku, ślady dawnej drogi wodnej oraz XV-wieczną niebieską miskę z błyszczącą zastawą, która pochodzi z Walencji w Hiszpanii.

