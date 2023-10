W 2022 roku, w ramach badań archeologicznych we wsi Endsee w Niemczech, znaleziono rzadki artefakt - składane żelazne krzesło z VII wieku naszej ery. Został on odkryty podczas wykopalisk średniowiecznego pochówku kobiety, donosi Heritage Daily.

Pochówek był dodatkowo interesujący ze względu na artefakty, które towarzyszyły pochówkowi kobiety. Wśród nich znajdował się naszyjnik z małych wielokolorowych szklanych koralików i dwie broszki, jedna ozdobiona kokardkami, druga z almandynowa tarczą, dużą mylophyorą i kołowrotkiem.

Dodatkowym zaskakującym odkryciem było odkrycie męskiego pochówku w pobliżu. Pochówek ten zawierał luksusowo zdobioną broń, taką jak włócznia, tarcza i kołczan. Naukowcy uważają, że pochówki te mogą być związane z wpływami frankijskimi w regionach Main i Tauber w VI i VII wieku.

Po długiej renowacji składane żelazne krzesło zostało zaprezentowane publiczności podczas konferencji Archaeology in Bavaria. Krzesło to jest wyjątkowym arcydziełem historii. Składa się z dwóch ram połączonych osiowym sworzniem i jest ozdobione mosiężnymi inkrustacjami z metali nieżelaznych. Wąskie szczeliny na poziomych słupkach wskazują, że siedzisko zostało przymocowane, prawdopodobnie za pomocą futra zwierzęcego, na co wskazują zachowane szczątki organiczne.

Odkrycie to jest wyjątkowe, ponieważ składane krzesła używane jako wyposażenie grobowe są niezwykle rzadkie. Artefakty te wskazują na ważny status społeczny lub znaczącą pozycję zmarłej kobiety w jej czasach. To znalezisko archeologiczne poszerza nasze rozumienie kultury wczesnego średniowiecza i podkreśla znaczenie studiowania historii i aspektów społecznych tego okresu. Odkrycie składanego krzesła daje nam wgląd w życie i tradycje ludzi w VII wieku naszej ery oraz szansę na przypomnienie sobie bogatego dziedzictwa przeszłości.

