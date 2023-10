W sierpniu Ministerstwo Obrony zmniejszyło listę chorób, które mogą być podstawą do uznania osób za niezdolne do służby wojskowej ze względów zdrowotnych.

Zgodnie z rozporządzeniem MON nr 490 z dnia 18 sierpnia 2023 r. "W sprawie zatwierdzenia zmian do rozporządzenia w sprawie wojskowych badań lekarskich w Siłach Zbrojnych Ukrainy" niektóre choroby i zaburzenia zostały wyłączone z listy ograniczeń dotyczących zdolności do służby wojskowej.

Czytaj także: Prawnik wyjaśnia, czy ojciec wielodzietny może zostać zmobilizowany

Artykuł 23 Ustawy Ukrainy "O przygotowaniu mobilizacyjnym i mobilizacji" jasno określa listę chorób, które mogą być podstawą do odroczenia lub uznania osoby za niezdolną do służby wojskowej w czasie pokoju lub wojny.

Lista ta obejmuje następujące choroby:

Infekcje jelitowe. Bakteryjne choroby odzwierzęce. Wirusowe infekcje ośrodkowego układu nerwowego. Wirusowe gorączki krwotoczne. Wirusowe zakażenia skóry i błon śluzowych. Zakażenia robakami pasożytniczymi. Pedikuloza i inne choroby pasożytnicze. Klinicznie wyleczona gruźlica lub jej zamknięta postać.

Takie choroby mogą prowadzić do ograniczonej zdolności do służby wojskowej w przypadku stanu wojennego, co oznacza, że osoby z tymi chorobami mogą zostać zmobilizowane w nagłych przypadkach.

Istnieją jednak choroby, które prowadzą do uznania osób za niezdolne do służby wojskowej niezależnie od reżimu - czasu pokoju czy wojny. Lista ta obejmuje:

Ciężkie infekcje i łatwo przenoszone choroby pasożytnicze (otwarta gruźlica, zapalenie wątroby, HIV). Poważne choroby onkologiczne (nieoperacyjne przerzuty, szybko postępujące nowotwory, stadium dekompensacji funkcji organizmu). Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia, krwotoki). Choroby układu hormonalnego i metabolizmu (wszystkie patologie tarczycy, cukrzyca, ciężka otyłość itp.) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (uzależnienie od substancji chemicznych, schizofrenia, paranoja, zachowania afektywne, ciężkie upośledzenie umysłowe). Wady rozwojowe i zaburzenia chromosomalne. Choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, porażenie mózgowe, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, wszystkie rodzaje dystonii, z wyjątkiem VSD). Choroby wzroku i słuchu (ślepota, głuchota, ciężka krótkowzroczność lub dalekowzroczność, jaskra, patologie siatkówki, wady anatomiczne i urazy oczu). Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego (niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, zakrzepica i żylaki w ciężkiej postaci). Choroby układu oddechowego (choroby przewlekłe w stadium dekompensacji, ciężka astma oskrzelowa). Choroby układu pokarmowego (wrzód trawienny, ciężkie anomalie szczękowo-twarzowe, marskość wątroby, zapalenie trzustki, przepukliny itp.) Choroby skóry (łuszczyca i ciężkie atopowe zapalenie skóry). Patologie układu moczowo-płciowego (niewydolność nerek, inne choroby ze znaczną dysfunkcją). Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (brak lub deformacja kończyn, choroby stawów i kręgosłupa z zaburzeniami ruchu). Poważne urazy i zatrucia, które spowodowały znaczne upośledzenie funkcji organizmu.

Na początku tego roku Ukraina zatwierdziła nową listę chorób i schorzeń, które są wykorzystywane do oceny zdolności do służby wojskowej. Lista ta reguluje również służbę osób o ograniczonej sprawności fizycznej.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!