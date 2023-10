Ministerstwo Obrony zaostrzy kontrolę nad mężczyznami podlegającymi obowiązkowi służby wojskowej w celu zwalczania osób uchylających się od niej

Ukraina podejmuje środki w celu wzmocnienia kontroli nad osobami zobowiązanymi do służby wojskowej, aby zapobiec przypadkom uchylania się od mobilizacji.

Oświadczyła o tym wiceminister obrony Ukrainy Natalia Kalmykova podczas swojego udziału w ogólnokrajowym teleturnieju, donosi Glavkom.

W swoim przemówieniu Kalmykova podkreśliła, że wybór zaciągnięcia się do wojska jest kwestią wartości i świadomości, że każdy obywatel jest zobowiązany do obrony swojego kraju. Ważne jest, aby pamiętać, że nawet jeśli dana osoba nie jest zarejestrowana jako zobowiązana do służby wojskowej, państwo nadal może ustalić jej obecność.

"Lepiej jest przyjść samemu, wybrać jednostkę, w której chce się służyć i zmobilizować się. Jest to możliwe. To najlepszy sposób" - podkreślił wiceminister.

Ponadto Nataliia Kalmykova zauważyła, że opracowano już propozycje zmian w projekcie ustawy związanej z rejestracją osób podlegających służbie wojskowej.

Na początku tego roku Ukraina zatwierdziła nową listę chorób i schorzeń, które są wykorzystywane do oceny zdolności do służby wojskowej. Lista ta usprawnia również służbę osób o ograniczonej sprawności.

