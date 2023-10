Unikalne rzeźby skalne znalezione w Arabii Saudyjskiej: zdjęcia

Archeolodzy znaleźli skupisko rzeźb wielbłądów na skale w pobliżu południowego krańca pustyni Nafud w Arabii Saudyjskiej. Zostały one wyrzeźbione w pełni wzrostu.

Według Live Science znaleziono kilkanaście naturalnej wielkości wizerunków wielbłądów. Są to zwierzęta należące do wymarłych gatunków. Żyły tysiące lat temu na pustyni Półwyspu Arabskiego i nigdy nie miały naukowej nazwy.

Czytaj także: Zwój znad Morza Martwego, uważany za zaginiony, odnaleziony w USA

Główna autorka badania, Maria Guanyin z Max Planck Institute for Geoanthropology w Niemczech, powiedziała, że miejsce zostało znalezione przypadkowo. Wielbłądy na rzeźbach pokryły się z nowymi rycinami nałożonymi na wizerunki zwierząt. Wszystkie rzeźby mają różny czas powstania.

Ponieważ znajdują się one wewnątrz szczelin skalnych, naukowcom trudno jest przeprowadzić datowanie radiowęglowe w celu ustalenia daty powstania rycin.

"Najbardziej uderzające w pięknie wyrzeźbionych wielbłądach jest to, że większość z nich to samce. Niektóre rysunki przedstawiają wielbłądy z ich doulas, organem zwisającym z pyska samca wielbłąda, którego samce używają do przyciągania samic" - wyjaśniła Maria Guanyin.

Dla przypomnienia, w Norwegii odkryto rzadką strzałę z epoki brązu z końcówką z kwarcytu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!