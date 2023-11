Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła niedawno przedłużenie stanu wojennego i powszechnej mobilizacji do 14 lutego 2024 roku. Jednocześnie pojawiła się inicjatywa zmiany zasad dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem wysyłania na front funkcjonariuszy milicji.

Zgodnie z tekstem projektu ustawy, zarządzenie Ministra Obrony Narodowej może zezwolić na mobilizację 30% stanu osobowego każdej jednostki organizacyjnej organów ścigania, w tym Policji, na okres do 6 miesięcy. Jeśli ta inicjatywa zostanie zatwierdzona, te wskaźniki ilościowe zostaną wykorzystane na stanowiskach bojowych Sił Zbrojnych, donosi Znay.ua.

Obecnie za linią frontu znajduje się około 160 000 funkcjonariuszy milicji, a przyjęcie tej ustawy znacznie wzmocni zdolności obronne Ukrainy na froncie.

"W okresie stanu wojennego, na mocy wspólnego zarządzenia Ministra Obrony Ukrainy i odpowiedniego organu ścigania, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ma możliwość przeniesienia do 30% personelu organu ścigania (w tym stanowisk, które przewidują pozwolenie na noszenie (używanie) broni palnej) na okres do 6 miesięcy w celu zapewnienia rotacji osób powołanych do służby wojskowej podczas mobilizacji, a także tych, którzy służyli dłużej niż 6 miesięcy bez rotacji. Funkcjonariuszom tym i ich rodzinom zapewnia się odpowiednie prawa, świadczenia i ochronę socjalną" - czytamy w tekście projektu ustawy.

Wcześniej w tym roku Ukraina zatwierdziła nową listę chorób i schorzeń, które są wykorzystywane do oceny zdolności do służby wojskowej. Lista ta usprawnia również służbę tych, którzy są w ograniczonym stopniu sprawni.

