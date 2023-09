Wabi-sabi: idealne rozwiązanie kolorystyczne dla małych mieszkań

Filozofia „Wabi-sabi" oznacza „pokorną prostotę" i jest japońską filozofią zdrowego rozsądku. Jej podstawowe zasady obejmują „wabi", oznaczające autentyczność i naturalność oraz „sabi", oznaczające prostotę i wewnętrzną siłę. Według tej filozofii nic nie jest wieczne, kompletne i doskonałe – to jej główna zasada.

We wnętrzu w stylu Wabi-sabi nie ma kontrastów. Wszystkie tekstury i kolory są jak najbliżej siebie i przenikają się. Odbywa się to tak, aby uniknąć uczucia ucisku, widocznych wystających części i narożników. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych mieszkań, gdyż tworzy harmonijną przestrzeń, w której nie ma wrażenia, że ​​wszystkie elementy są jeden na drugim.

Filozofia ta wpływa na dobór materiałów i stylizację wnętrz. Polega na wykorzystaniu naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień. Lepiej jest przetwarzać je minimalnie lub wcale. Materiały muszą być naturalne i lokalnego pochodzenia.

Ściany można ozdobić drewnem lub nawet samym betonem, zachowując przy tym ich naturalną autentyczność. Oświetlenie powinno być rozproszone i przyćmione. Hamaki, tkaniny i rośliny bonsai w pomieszczeniach można umieścić na ścianach zamiast dekoracji.

Meble w takim wnętrzu również powinny być pozbawione dekoracji, ze śladami użytkowania i naturalnymi nierównościami. Stosowane są głównie materiały z surowego drewna. Wszystkie rzeczy w domu powinny być dokładnie przemyślane i mieć osobistą wartość dla właściciela.

Nie używa się przedmiotów jednorazowych ani plastikowych, a nowoczesny sprzęt chowa się w szufladach lub wnękach. Wszystkie rzeczy muszą być wybrane z uwzględnieniem długotrwałego użytkowania i odpowiadać duszy właściciela.

